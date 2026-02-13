I Don’t Want to Wait, la sigla di Dawson's Creek: testo e storia

Introduzione

Nelle ore che seguono la tragica notizia della morte dell'attore James Van Der Beek, scomparso all'età di 48 anni l'11 febbraio 2026, l'attenzione rivolta alla serie televisiva che rese l'interprete una vera star mondiale è altissima.

Stiamo parlando chiaramente di Dawson's Creek, la serie televisiva statunitense di genere teen drama creata da Kevin Williamson e trasmessa dal 20 gennaio 1998 al 14 maggio 2003 per sei stagioni e 128 episodi. Uno show entrato immediatamente nel mito per aver saputo raccontare in maniera coinvolgente e mai banale le vicende di un gruppo di adolescenti nella cittadina di Capeside, in Massachusetts, seguendo in particolare l’aspirante regista Dawson Leery (interpretato da Van Der Beek), romantico ammiratore di Steven Spielberg, e i suoi amici Joey Potter, Pacey Witter, Jen Lindley (e, dalla seconda stagione, i fratelli Jack e Andie McPhee).

Una serie che ha tenuto attaccata allo schermo un'intera generazione, tra amori, conflitti familiari e il celebre triangolo sentimentale tra Dawson, Joey e Pacey che segna il loro passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

A definire particolarmente lo show, specialmente il suo inizi, è una canzone che immediatamente rimanda a quell'immaginario. Si tratta di I Don't Want to Wait, brano che ha segnato un’epoca televisiva poiché venne appunto scelto come sigla di Dawson's Creek.

Pubblicato il 14 ottobre 1997 come secondo singolo estratto dall’album in studio This Fire, il pezzo I Don't Want to Wait rappresenta uno dei momenti più significativi della carriera della cantautrice Paula Cole. La canzone, divenuta celebre a livello internazionale, ha attraversato una lunga gestazione prima di affermarsi definitivamente, trasformandosi in un simbolo generazionale anche grazie al legame con il piccolo schermo.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla sigla di Dawson's Creek, che si dipana proprio sulle note di I Don't Want to Wait. Dal testo fino al significato delle parole per poi arrivare a raccontarne l'incredibile storia, di seguito trovate tutto ciò che bisogna sapere di quella canzone che molti ex ragazzi italiani (ex ragazzi perché erano adolescenti a fine anni Novanta, quando uscì Dawson's Creek) chiamarono semplicemente in un modo: "Anouonauei". Chi dice di no, mente.