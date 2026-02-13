Andrew Ranken, il batterista dei Pogues è morto all'età di 72 anni

Nato il 13 novembre 1953 a Londra, nel 1983 Andrew Ranken si era unito alla band folk punk anglo-irlandese Pogues, fondata con il nome di Pogue Mahone nella capitale inglese nel 1982 dal defunto Shane MacGowan, e ancora da Spider Stacy e da Jem Finer. All’epoca, il batterista e co-fondatore Ranken, soprannominato “The Clobberer” (nomignolo tratto dal titolo di una canzone dello stesso MacGowan), studiava Media Studies e Sociologia al Goldsmiths College. Il gruppo aveva unito gli elementi tipici della musica folk irlandese e gli elementi del punk rock con l’uso di strumenti come flauto, banjo, mandolino, Fiddle e fisarmonica per il primo genere e percussioni e strumenti a corda per il secondo, sempre in canzoni dai ritmi veloci e ispirati alle melodie dei Clash. Con stile essenziale, ma potente, Ranken aveva suonato la batteria in tutti gli album dei Pogues, dal disco Red Roses For Me (1984) all’ultimo lavoro in studio Pogue Mahone (1996). Dopo lo scioglimento della band, avvenuto nello stesso anno in seguito alla rescissione del contratto con l’etichetta discografica Warner, il musicista era tornato per una reunion nel 2001 e aveva suonato con i vecchi compagni fino al definitivo addio nel 2014. Ranken è il quarto membro dei Pogues scomparso dopo il chitarrista Philip Chevron (2013), il bassista Darryl Hunt (2022) e il frontman Shane MacGowan (2023). Victoria Clarke, la moglie di MacGowan, ha ora ricordato su Instagram l’amico Ranken. “Ieri sera, dopo la sua lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia, abbiamo perso il nostro caro amico, Andrew “The Clobberer” Ranken. Andy era un feroce batterista e membro fondatore dei Pogues, dopo essersi unito ai Poguemahone nel 1983 e avendo sfidato tutti i locali clandestini dove la neonata band si esibiva, sviluppando il suo stile unico di batteria guerriero”, ha scritto. “Senza di lui i Pogues non avrebbero mai sviluppato il loro ritmo e suono pronti alla battaglia. Era davvero il cuore pulsante della band. È rimasto un amico sincero e leale per tutta la sua vita. Ci mancherà e oggi pensiamo alla sua famiglia e le mandiamo tutto il nostro affetto. Possa la sua anima gentile riposare in pace”. Anche Siobhan MacGowan, la sorella di Shane MacGowan, ha condiviso su X un tributo per Ranken. “Andrew è stato una parte fondamentale della storia. Un fratello nella band e un batterista incredibilmente talentuoso e unico”.

