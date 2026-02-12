La Prima Estate 2026, Richard Ashcroft al Festival il 21 giugno

Non solo. Sul palco la stessa sera anche The Libertines e The Wombats : una serata dal chiaro respiro internazionale e dal DNA interamente britannico , che riunisce tre protagonisti di epoche e sensibilità diverse, tutti e tre in esclusiva per La Prima Estate. Un incontro perfettamente in linea con il mood del festival: concerti nel momento più rilassante della giornata, le onde sullo sfondo, il tempo che rallenta e l’esperienza musicale che diventa incontro e condivisione.

Figura cardine della musica britannica contemporanea, Richard Ashcroft è una delle voci più iconiche e influenti degli ultimi trent’anni. Con i The Verve prima, e una carriera solista di grande successo poi, ha scritto pagine fondamentali della storia del rock inglese, lasciando un segno profondo grazie a una scrittura intensa e a performance dal vivo dal forte impatto emotivo. Un artista capace di unire profondità, carisma ed eleganza, perfettamente in sintonia con l’identità de La Prima Estate e l’atmosfera unica della Versilia. Lo testimonia la sua recente partecipazione come special guest nello storico tour di reunion degli Oasis, che ha riportato al centro dell’attenzione internazionale una delle stagioni più leggendarie della musica anglosassone, quella del britpop.



Prima di Ashcroft salgono sul palco The Libertines, una delle band più influenti e riconoscibili del rock britannico degli ultimi vent’anni, guidata dal carisma e dall’immaginario di Pete Doherty e Carl Barât. Dopo una storia artistica intensa e spesso tormentata, il gruppo ha ritrovato negli ultimi anni una nuova sintesi creativa, culminata nell’album All Quiet On The Eastern Esplanade, che segna un momento di maturità e rinnovata coesione. Tra energia viscerale, scrittura evocativa e una forte identità scenica, i loro live restano un’esperienza profondamente coinvolgente, capace di mantenere intatto quello spirito che li ha resi una band di riferimento per intere generazioni.



Ad aprire la serata sono The Wombats, tra le band indie britanniche più longeve e amate degli ultimi anni. Nati a Liverpool hanno costruito una carriera solida e apprezzata attraversando epoche e pubblici diversi senza perdere freschezza e spontaneità. Il loro ultimo lavoro, Oh! The Ocean, rappresenta il capitolo più maturo e ambizioso della band: un disco che ne amplia l’orizzonte sonoro, mantenendo melodie riconoscibili e quell’energia che rende i loro concerti momenti di autentica partecipazione collettiva.

La Prima Estate torna per la sua quinta edizione dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al ParcoBussolaDomani di Lido di Camaiore.

Gli artisti già annunciati sono: Jack White, Nick Cave & The Bad Seeds (in esclusiva italiana), Gorillaz, Twenty One Pilots (anche loro per l’unica data nel nostro paese), The Hives, Sunday (1994), Sleaford Mods, Emiliana Torrini, Wolf Alice, Nation of language, Wet Leg.



Il Comune di Camaiore e la Regione Toscana sono i partner istituzionali del festival. Virgin Radio è la radio ufficiale. I biglietti per le singole serate e il 3 days pass per il secondo weekend sono già disponibili su ticketone.it.