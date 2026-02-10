E' un regalo prezioso per tutti i fan di Adriano Celentano: a 26 anni dalla sua uscita uno dei brani più amati del suo repertorio recente, rivive in una veste inedita e contemporanea grazie al suo primo remix ufficiale

1- ADRIANO CELENTANO “L’EMOZIONE NON HA VOCE” (SAMUELE SARTINI REMIX)

Scritta da Gianni Bella e Mogol, è senza dubbio una delle canzoni più celebri della musica leggera italiana. Un punto iconico della carriera: quei momenti che ti fanno fermare, guardarti indietro e realizzare quanta strada è stata fatta. Mettere mano a un classico così leggendario è stata una sfida enorme: reinventarlo con il nostro sound, trasformandolo in un brano dance capace di rispettare la magia dell’originale e parlare anche alle nuove generazioni. Dream come true!



2- KELLY ROWLAND “WORK” (FREEMASONS REMIX)

E' l’esempio perfetto di come un remix possa ridefinire il destino di un brano pop: trasforma un R&B elegante e di scarso successo in una hit house internazionale, elegante e senza tempo, capace di imporsi nei club e nelle radio. Non accompagna il singolo: diventa il singolo, aprendo una nuova grammatica per il pop dei 2000.



3- CUNNIE WILLIAMS - SATURDAY (MOUSSE T REMIX)

Il grandissimo Mousse T ha preso un soul raffinato e l’ha trasformato in una hit house irresistibile per i club. Ha mostrato come la combinazione di groove contagioso e produzione dance potesse dare nuova vita a brani R&B, conquistando le piste internazionali. Nei contesti giusti è ancora una Hit!



4- ELTON JOHN & DUA LIPA “COLD HEART” (PNAU REMIX)

Il Pnau Remix di “Cold Heart” unisce la voce di Dua Lipa con la musica di Elton John, trasformando il brano in una house‐dance contagiosa che ha conquistato club e radio internazionali. Il risultato ha dominato le classifiche dance globali, dimostrando come un remix possa reinventare un pezzo storico e farlo parlare alle nuove generazioni. A oggi vanta quasi 3 miliardi di streaming su Spotify.



5- ROBIN S “SHOW ME LOVE” (STONEBRIDGE REMIX)

StoneBridge ha preso un classico R&B e lo ha trasformato in un monumento della house anni ’90, con quel riff di organo inconfondibile. Ha definito lo stile della house commerciale e aperto le porte a una nuova generazione di hit dance in tutto il mondo. Spesso mi capita ancora di riproporlo.



6- CESARE CREMONINI “ORA CHE NON HO Più TE” (SAMUELE SARTINI, NICOLA ZUCCHI REMIX)

Firmato insieme all’amico Nicola Zucchi, ha rappresentato per me un bivio fondamentale nella carriera: lavorare su un brano di una pop star italiana ci ha spinto a confrontarci con melodie e atmosfere nuove, trasformando il pezzo in una versione dance che funzionasse davvero. Il successo di quel remix ci ha dato fiducia e apertura verso collaborazioni sempre più importanti, segnando un passo decisivo nel mio percorso artistico.



7- SALIF KEITA MADAN MARTIN SOLVEIG REMIX

“Madan” nella versione di MartinSolveig è una vera hit senza tempo. Solveig ha preso il brano dal sapore world/Afro e lo ha trasformato in un classico da club internazionale con un groove contagioso. Questa operazione non solo ha portato la voce leggendaria di Keïta nei club europei e nelle playlist dei DJ, ma ha anche lanciato la carriera di Martin Solveig sulla scena dance mondiale, dimostrando come la fusione di musica etnica e groove house potesse conquistare piste e radio in più continenti.



8- EVERYTHING BUT THE GIRL “MISSING” (TODD TERRY REMIX)

Il remix di Todd Terry per “Missing” degli Everything But Girl ha trasformato una ballad malinconica in un inno deep house internazionale, portando la band alla ribalta scalando le classifiche di tutto il mondo. Ha rappresentato uno dei primi esempi di come un remix potesse letteralmente reinventare una canzone, aprendo la strada alla cultura dei remix mainstream negli anni ’90. L’ho semplicemente consumato nei club.



9- MOLOKO “SING IT BACK” (BORIS DLUGOSCH REMIX)

Boris Dlugosch ha trasformato un’elegante traccia elettronica in un inno deep house da club, con un groove sofisticato e irresistibile. Ha dimostrato come il remix potesse far esplodere una canzone underground a livello internazionale, diventando un classico dei dancefloor e della musica house. Inno!



10- ULTRANATE' “FREE” (SAMUELE SARTINI REMIX)

Ho iniziato a sognare questa carriera acquistando il vinile di Free di UltraNaté e dei MoodIISwing. Tredici anni dopo ho avuto l’onore di realizzare il mio remix, un grande successo dal sapore più moderno, con un riff di piano portante che ha conquistato i dancefloor internazionali. Onorato!