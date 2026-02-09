Un Halftime Show per la storia di Porto Rico e di tutta l’America. Per la musica latina urbana e i Dreamers, quei giovani immigrati portati illegalmente negli USA da bambini al centro di polemiche e proteste nell’America di Donald Trump. Un concerto con una sola frase in inglese, messaggio rivolto anche al presidente americano: l’unica cosa più potente dell’odio è l’amore. Quell’amore che Bad Bunny ha per la sua isola, e che ha trasmesso al mondo intero nel primo Halftime Show della storia interamente in spagnolo