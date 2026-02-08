La partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con Cecilia Bartoli. La passione per il pianoforte che, da sempre, è il suo modo migliore per comunicare. L'importanza di insegnare la musica classica ai giovani di tutto il mondo e renderla più pop, per dare ancora più valore ai compositori del passato: abbiamo incontrato il pianista cinese, che ci ha anche raccontato cosa lo lega a Kobe Bryant e LeBron James. La nostra intervista