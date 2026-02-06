Offerte Sky
Martina Catalfamo presenta il singolo Principessa: il video

Musica

Le immagini che accompagnano il video non sono un racconto lineare ma un attraversamento fatto di presenze intermittenti, corpi, memorie e assenze

IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA

Principessa è una canzone originale che ho scritto e prodotto per il cortometraggio La Principessa diretto da Luca J. Cucci. Dal brano è nato il desiderio di realizzare un videoclip che potesse vivere come opera autonoma, in dialogo con la canzone ma libera di attraversarne il senso in modo visivo. Il video che presentiamo qui è in esclusiva per Sky. Insieme al regista Francesco Segrè abbiamo lavorato sull’archetipo della Principessa come luogo emotivo e simbolico. Non come figura narrativa, ma come condizione: una posizione dell’identità che si forma dentro la relazione e sotto lo sguardo dell’altro. Il video non costruisce un racconto lineare, ma un attraversamento fatto di presenze intermittenti, corpi, memorie e assenze.

Il lavoro visivo si concentra sui legami familiari, sull’infanzia e su come quell’infanzia continui a vivere nel presente, orientando in modo spesso invisibile il nostro modo di entrare in relazione. Le sonorità del brano guidano la costruzione di uno spazio intimo e sospeso, in cui presente e memoria convivono. Il racconto procede per frammenti, come una vecchia videocassetta riemersa dal tempo: immagini parziali, scarti, materiali consumati. Le immagini d’archivio in pellicola evocano ricordi d’infanzia che non appartengono a una sola storia, ma si trasformano in memoria collettiva. In questo flusso, i legami familiari emergono come una forza sotterranea e invisibile, che continua a condizionare le relazioni e le dinamiche del presente. La Principessa diventa così un luogo di conflitto: un archetipo che ha legato l’identità allo sguardo dell’altro e che, una volta attraversato, può essere lasciato andare. Ringrazio Francesco Segrè per la regia del videoclip, Mattia Levi per il montaggio, il ballerino Gabriele Consoli e Phil Mer, che ha impreziosito il brano con il suo groove. Un ringraziamento speciale va a Luca J. Cucci.

