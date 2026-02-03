Febbraio 2026, Marco Carola e Luciano i guest di Vision

Febbraio 2026 porta in dote due nuovi appuntamenti con Vision, la one-night prodotta da Amnesia Milano e che dal settembre 2022 sta portando in città il meglio del djing mondiale: in questa stagione, ad esempio, ha già proposto The Martinez Brothers, Loco Dice, Fantasm e I Hate Models. A febbraio si riparte con Marco Carola (venerdì 6) e Luciano (venerdì 27): entrambi hanno scelto Vision per festeggiare i rispettivi compleanni. Da tantissimi anni Marco Carola è uno dei top dj mondiali, capace di attraversare generazioni e club, portando ovunque un sound riconoscibile, potente e senza compromessi. La sua presenza rappresenta una garanzia artistica assoluta, grazie a tecnica, carisma e a una visione musicale che continua a indirizzare la scena elettronica globale.



Festeggiarne il compleanno a Vision significa celebrare un artista e rendere omaggio a una figura che ha contribuito in modo decisivo a definire il linguaggio del clubbing contemporaneo, grazie alla sua indiscussa capacità, esplicitata in particolare con

le sue serate Music On e le tante maratone musicali, di creare un unicum tra dj e

dancefloor. Insieme a Marco Carola, venerdì 6 febbraio, in console ci sarà Frank Storm. Luciano è uno dei pochi dj in grado di mettere d’accordo tutto e tutti, grazie a un sound alquanto personale e allo stesso tempo identitario. Tanti i suoi highlight di una carriera straordinaria: le serate Vagabundos a Ibiza, le release con la sua etichetta discografica Cadenza, fondata nel 2003, il Magik Grande Festival a Santiago del Cile, la creazione della fondazione One Coin For Life, atta a salvaguardare le popolazioni indigene particolarmente vulnerabili e le loro culture, il suo contributo alla colonna sonora di Fatal Fury lo scorso settembre. Luciano, dentro e fuori la consolle, è sempre la migliore delle scelte, dalla prima all’ultima traccia, in ogni suo set. In un’unica parola magico, in un’unica definizione Magik Luciano. Insieme al dj elvetico-cileno, venerdì 27 suoneranno Josh Baker e Alci.