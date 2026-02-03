Ave Rico presenta il singolo Siamo Free con una playlist esclusiva

Il cantautore, produttore e creator è tornato con un nuovo singolo, distribuito da LookUp!, scritto dall’artista e prodotto da Francesco Priolo. Il brano è un inno alla libertà interiore che racconta la sensazione di sentirsi imprigionati nella routine, nelle aspettative altrui e nei limiti che spesso ci costruiamo da soli, pur desiderando autenticità, respiro e un ritorno a ciò che siamo davvero

Alexander the great

E’ stato il primo vero brano rock che mi fece scoprire il mio insegnante di chitarra, ricordo che dal primo momento che la sentii la mia vita cambiò, non avevo ancora mai sentito nulla del genere da ragazzino e quella canzone mi fece entrare nel mondo della musica per sempre, facendomi venire ancora più voglia di continuare a imparare e suonare la chitarra.



Judas Priest - Painkiller

Brano senza precedenti che non ha bisogno di presentazioni. la storia del metal! energia pura, tecnica e cattiveria. Brano che per me segna la meraviglia per questo genere. L'amore per i riff, le batterie dritte tirate e una voce potente e melodica.



Dragonforce - Through The Fire And Flames

Con l'arrivo di questa canzone all'interno del gioco Guitar Hero 3 per la Playstation 2 il mio cervello esplode! Il power metal inizia a possedere la mia vita, alla ricerca di assoli, melodie pop power ed energia pura. Assieme a questa carica positiva capisco anche che, come chitarrista, non vorrò mai studiare così tanto per anni per imparare degli assoli che non mi venivano, ma non potevo fare a meno di provare almeno a rifarli. Ancora adesso suonare cantare gli assoli a memoria.



Green Day - American Idiot

Questo è il brano che mi ha fatto capire che musica bella può essere fatta anche con quattro accordi e senza assoli o tecniche incredibili. Tutto l'album è stato magnifico per me, da chitarrista imparai tutte le canzoni e mi feci un quaderno con tutte le tablature. Album da risveglio della coscienza.



Memphis may fire - Prove me right

Il primo brano che mi introdusse nel mondo del metalcore, canzone che segna il passaggio per me dal rock/metal come genere preferito al metalcore senza via di ritorno. Da questa scoperta inizia ad entrare sempre di più nell’interesse per i breakdown, voci urlate, e riff pesantissimi.



Parkway Drive - Karma

Brano che ha segnato il mio amore per il metalcore. lo ricordo come il primo vero brano che ho apprezzato nonostante non abbia alcuna voce melodica ma solo scream e growl. Per me era un obbligo avere un cantante che cantasse melodicamente ma con loro ho capito che si poteva fare anche così: breakdown e cattiveria, fine.



Bullet For My Valentine - Waking The Demon

Altro brano metalcore incredibile. Saprei fare la guitar cover ancora oggi talmente c’ero andato in fissa, canzone simbolo del metalcore negli anni 2000. Ricordo ancora la prima volta che la ascoltai: rimasi folgorato e una volta ascoltata a casa, addio, la vita non era più la stessa.



Asking Alexandria - Not The American Average

Status del metalcore in quegli anni, che mi ha fatto innamorare del cantato nel metalcore e ha instillato in me l'idea di, oltre a suonare la chitarra, voler anche cantare. Un brano che ti coinvolge e ti trasmette una carica esplosiva.



Bring Me The Horizon - Can You Feel My Heart

Un brano che non ha bisogno di presentazioni. La band e questo pezzo sono una pietra miliare del metalcore. Un testo e un arrangiamento incredibile, una perla nel panorama musicale internazionale, che mi ha conquistato sin dal primo ascolto.



While She Sleeps – The Guilty Party

E’ la mia attuale band preferita, l'unione del metalcore e alternative metal in una combo melodica e cattiva che per me è l'apoteosi del genere. Un brano meraviglioso, dal testo alla produzione, che trasmette energia e voglia di urlare.