Le Scimmie, dieci anni dopo: "Storia e sperimentazione, il nuovo album continua il primo"

Valentina Clemente

La conferma di un progetto iniziato dieci anni fa, arricchito da nuove esperienze e sperimentazioni. La certezza che per fare qualcosa fatta bene servano spazio e tempo, la necessità di fare un viaggio con un gruppo di amici e dedicarsi alla scrittura, e il desiderio di avere a disposizione più ore in una giornata per realizzare più esperienze e cose possibili: Vale Lambo e Lele Blade, che insieme sono il duo Le Scimmie, hanno pubblicato ALFA & OMEGA, e ripartono da qui. Insieme. La nostra intervista

