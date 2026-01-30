Offerte Sky
La scaletta di Renato Zero in concerto a Roma

Musica
Dopo i concerti del 28 e 29 gennaio, il cantante torna ad esibirsi al Palazzo dello Sport di Roma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio

Il tour di Renato Zero è entrato nel vivo.

 

Dopo le prime date, il cantautore sarà protagonista di altri due appuntamenti al Palazzo dello Sport di Roma: sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio

renato zero a roma, la possibile scaletta

A ottobre il cantautore ha pubblicato il nuovo progetto discografico L’OraZero, arrivato al quarto posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Ora, l’artista è impegnato con i concerti in scena al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco la scaletta delle prime serate, che con molta probabilità verra replicata nei concerti del 30 gennaio e dell'1 febbraio:

No! Mamma, no!

Io uguale io

Quel bellissimo niente

Cercami

Lasciati amare

Il rifugio

Più musica

Medley: Marciapiedi / Svegliati / La rete d’oro / Motel / Uomo, no

Vorrei piacerti

La ferita

Voglio regalarti un avvenire

Il battito del mondo

Libera

Senza

Medley: Vivo / Vagabondo cuore / Mi ameresti / Nei giardini che nessuno sa / Il carrozzone

Il canto di Esmeralda

Ascoltati

Ti meriti di più

T’innamorerai

Libero pensiero

L’anima canta

Ricreazione

L’ignoto

Medley: Triangolo / Madame / Mi vendo / Resisti

Aspettando l’alba

Guai

Medley finale: Potrebbe essere Dio / Più su / Amico / Il cielo / I migliori anni della nostra vita

Ave Maria

Encore

Resta con me

In occasione della presentazione della tournée, il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di 400.000 follower: "Un viaggio in diciannove differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi". 

 

Dopo gli appuntamenti in scena al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero (FOTO) porterà la sua musica in numerose città italiane: da Firenze a Bari passando per Torino, Mantova, Conegliano, Bologna, Pesaro, Eboli e infine Messina con gli ultimi quattro show in programma il 15, 16, 18 e 19 aprile al PalaRescifina. Questo il calendario completo dei prossimi concerti:

  • 31 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
  • 1 FEBBRAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
  • 11 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
  • 12 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
  • 14 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
  • 15 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
  • 7 MARZO – TORINO – INALPI ARENA
  • 8 MARZO – TORINO – INALPI ARENA
  • 11 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL
  • 13 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL
  • 14 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL
  • 17 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA
  • 18 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA
  • 20 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA
  • 21 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA
  • 24 MARZO – BOLOGNA – UNIPOL ARENA
  • 28 MARZO – PESARO – VITRIFRIGO ARENA
  • 4 APRILE – EBOLI – PALASELE
  • 8 APRILE – BARI – PALAFLORIO
  • 9 APRILE – BARI – PALAFLORIO
  • 11 APRILE – BARI – PALAFLORIO
  • 12 APRILE – BARI – PALAFLORIO
  • 15 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA
  • 16 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA
  • 18 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA
  • 19 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA  

Renato Zero è tra gli artisti più amati e di successo della scena italiana, ricordiamo gli album EroZero, Cattura, Presente e Zero il folle. A ottobre l’artista ha festeggiato settantacinque anni ringraziando il pubblico per il grande supporto nel corso degli anni: “Grazie per non esservi allontanati. Per avermi fatto sentire utile. Per avere colorato le mie giornate. Per avermi offerto prezioso concime per la mia ispirazione. Per non essere cambiati. Per avermi regalato nuovi nipoti e tanta tanta speranza! Continuate così e riusciremo a tenere a bada il tempo ed altri temibili avversari!”.

