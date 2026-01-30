La scaletta di Renato Zero in concerto a Roma

Dopo i concerti del 28 e 29 gennaio, il cantante torna ad esibirsi al Palazzo dello Sport di Roma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio
Il tour di Renato Zero è entrato nel vivo.
Dopo le prime date, il cantautore sarà protagonista di altri due appuntamenti al Palazzo dello Sport di Roma: sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio.
renato zero a roma, la possibile scaletta
A ottobre il cantautore ha pubblicato il nuovo progetto discografico L’OraZero, arrivato al quarto posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Ora, l’artista è impegnato con i concerti in scena al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco la scaletta delle prime serate, che con molta probabilità verra replicata nei concerti del 30 gennaio e dell'1 febbraio:
No! Mamma, no!
Io uguale io
Quel bellissimo niente
Cercami
Lasciati amare
Il rifugio
Più musica
Medley: Marciapiedi / Svegliati / La rete d’oro / Motel / Uomo, no
Vorrei piacerti
La ferita
Voglio regalarti un avvenire
Il battito del mondo
Libera
Senza
Medley: Vivo / Vagabondo cuore / Mi ameresti / Nei giardini che nessuno sa / Il carrozzone
Il canto di Esmeralda
Ascoltati
Ti meriti di più
T’innamorerai
Libero pensiero
L’anima canta
Ricreazione
L’ignoto
Medley: Triangolo / Madame / Mi vendo / Resisti
Aspettando l’alba
Guai
Medley finale: Potrebbe essere Dio / Più su / Amico / Il cielo / I migliori anni della nostra vita
Ave Maria
Encore
Resta con me
In occasione della presentazione della tournée, il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di 400.000 follower: "Un viaggio in diciannove differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi".
Dopo gli appuntamenti in scena al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero (FOTO) porterà la sua musica in numerose città italiane: da Firenze a Bari passando per Torino, Mantova, Conegliano, Bologna, Pesaro, Eboli e infine Messina con gli ultimi quattro show in programma il 15, 16, 18 e 19 aprile al PalaRescifina. Questo il calendario completo dei prossimi concerti:
- 31 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
- 1 FEBBRAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT
- 11 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- 12 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- 14 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- 15 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM
- 7 MARZO – TORINO – INALPI ARENA
- 8 MARZO – TORINO – INALPI ARENA
- 11 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL
- 13 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL
- 14 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL
- 17 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA
- 18 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA
- 20 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA
- 21 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA
- 24 MARZO – BOLOGNA – UNIPOL ARENA
- 28 MARZO – PESARO – VITRIFRIGO ARENA
- 4 APRILE – EBOLI – PALASELE
- 8 APRILE – BARI – PALAFLORIO
- 9 APRILE – BARI – PALAFLORIO
- 11 APRILE – BARI – PALAFLORIO
- 12 APRILE – BARI – PALAFLORIO
- 15 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA
- 16 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA
- 18 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA
- 19 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA
Renato Zero è tra gli artisti più amati e di successo della scena italiana, ricordiamo gli album EroZero, Cattura, Presente e Zero il folle. A ottobre l’artista ha festeggiato settantacinque anni ringraziando il pubblico per il grande supporto nel corso degli anni: “Grazie per non esservi allontanati. Per avermi fatto sentire utile. Per avere colorato le mie giornate. Per avermi offerto prezioso concime per la mia ispirazione. Per non essere cambiati. Per avermi regalato nuovi nipoti e tanta tanta speranza! Continuate così e riusciremo a tenere a bada il tempo ed altri temibili avversari!”.
