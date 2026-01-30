La scaletta di Renato Zero in concerto a Roma

Dopo i concerti del 28 e 29 gennaio, il cantante torna ad esibirsi al Palazzo dello Sport di Roma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio

Il tour di Renato Zero è entrato nel vivo. Dopo le prime date, il cantautore sarà protagonista di altri due appuntamenti al Palazzo dello Sport di Roma: sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio.

renato zero a roma, la possibile scaletta A ottobre il cantautore ha pubblicato il nuovo progetto discografico L’OraZero, arrivato al quarto posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Ora, l’artista è impegnato con i concerti in scena al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco la scaletta delle prime serate, che con molta probabilità verra replicata nei concerti del 30 gennaio e dell'1 febbraio: No! Mamma, no! Io uguale io Quel bellissimo niente Cercami Lasciati amare Il rifugio Più musica Medley: Marciapiedi / Svegliati / La rete d’oro / Motel / Uomo, no Vorrei piacerti La ferita Voglio regalarti un avvenire Il battito del mondo Libera Senza Medley: Vivo / Vagabondo cuore / Mi ameresti / Nei giardini che nessuno sa / Il carrozzone Il canto di Esmeralda Ascoltati Ti meriti di più T’innamorerai Libero pensiero L’anima canta Ricreazione L’ignoto Medley: Triangolo / Madame / Mi vendo / Resisti Aspettando l’alba Guai Medley finale: Potrebbe essere Dio / Più su / Amico / Il cielo / I migliori anni della nostra vita Ave Maria Encore Resta con me Approfondimento Renato Zero, l’abbraccio di Roma apre l’OraZero

In occasione della presentazione della tournée, il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di 400.000 follower: "Un viaggio in diciannove differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi". Dopo gli appuntamenti in scena al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero (FOTO) porterà la sua musica in numerose città italiane: da Firenze a Bari passando per Torino, Mantova, Conegliano, Bologna, Pesaro, Eboli e infine Messina con gli ultimi quattro show in programma il 15, 16, 18 e 19 aprile al PalaRescifina. Questo il calendario completo dei prossimi concerti: 31 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

1 FEBBRAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

11 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

12 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

14 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

15 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

7 MARZO – TORINO – INALPI ARENA

8 MARZO – TORINO – INALPI ARENA

11 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL

13 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL

14 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL

17 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA

18 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA

20 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA

21 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA

24 MARZO – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

28 MARZO – PESARO – VITRIFRIGO ARENA

4 APRILE – EBOLI – PALASELE

8 APRILE – BARI – PALAFLORIO

9 APRILE – BARI – PALAFLORIO

11 APRILE – BARI – PALAFLORIO

12 APRILE – BARI – PALAFLORIO

15 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA

16 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA

18 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA

19 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA Approfondimento Compie 75 anni Renato Zero, le sue canzoni più famose