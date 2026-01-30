Clamore presenta il singolo Non Fa per noi: il video

Non fa per noi è nata in un giorno di pioggia. Di quelli in cui il cielo sembra pesare addosso e i pensieri fanno più rumore delle gocce che battono sui vetri. L’aria era densa, quasi immobile, come se il tempo avesse deciso di rallentare apposta per costringermi a sentire tutto. Ero da solo, nel buio, con la testa completamente avvolta da quello che stavo vivendo. Non ho cercato melodie studiate o frasi ad effetto, non volevo costruire niente. Ho iniziato semplicemente a frugare dentro me stesso, senza difese. Ho lasciato uscire quello che provavo in quel preciso momento, senza chiedermi se fosse giusto, bello o musicale. Volevo solo che fosse vero.

Mi sentivo fuori posto. Come una canzone che nessuno mette più in play. Come un raggio di sole che prova a farsi strada nel buio ma finisce per sciogliersi in un diluvio. Scrivere questo brano è stato come guardarmi allo specchio senza filtri, accettando anche le parti più fragili, quelle che di solito si nascondono dietro una battuta o un silenzio. Mi sentivo pioggia che cade sul cemento, destinata a disperdersi. Un poeta trafitto e incompreso. Un sogno che qualcuno, troppo in fretta, chiama fallimento. Ma proprio mentre affondavo in queste sensazioni, sentivo fortissimo il bisogno di avere accanto una figura su cui poter contare ciecamente. Una donna. Qualcuno con cui stringersi la mano senza dover spiegare tutto, qualcuno con cui potersi dire: l’uno sull’altro, contro tutto il resto.



Non fa per noi è diventata così un dialogo emotivo tra due anime che si riconoscono anche nel silenzio. Non è una canzone d’amore classica, non parla di promesse perfette o finali da film. È una dichiarazione di resistenza emotiva. È il nostro modo di amare in un mondo che spesso recita, indossa maschere e dimentica cosa significhi sentire davvero. È un inno per chi si sente alieno, fuori tempo, per chi continua a cercare autenticità anche nel caos, anche quando sarebbe più facile adeguarsi e smettere di farsi domande.



Il videoclip nasce dallo stesso stato d’animo, dalla stessa pioggia interiore. Ho voluto riportare esattamente quella pioggia di quella sera. La stessa che racconto nel testo, la stessa che mi fa viaggiare, che mi costringe a nuotare dentro me stesso invece di scappare. L’acqua diventa simbolo di tutto ciò che scorre, che travolge, ma che allo stesso tempo purifica. È il riflesso dei miei pensieri, delle mie maree interiori, dei momenti in cui ti senti sommerso ma capisci che stai solo attraversando qualcosa che ti cambierà. I girasoli sono un elemento fondamentale. Sono il simbolo preferito della figura femminile di cui parlo nel brano: luce, presenza, calore silenzioso. Nel video li ho voluti racchiudere dentro un vaso, mentre io, in miniatura, sono sopra di loro. È un’immagine semplice ma potente: rappresenta il mio sentirmi piccolo davanti a emozioni più grandi di me, e allo stesso tempo il bisogno di proteggere quella luce, anche quando mi sento fragile. Anche chiusi in uno spazio ristretto, i girasoli continuano a cercare il sole. Proprio come me, proprio come noi.



Questo pezzo è nato così: in silenzio, sotto la pioggia, mettendo nero su bianco quello che avevo dentro, senza paura di sembrare troppo sensibile o troppo esposto. È una ballad intima, sincera, senza sovrastrutture. Un modo per dire che sì, a volte questo mondo non fa per noi. Ma finché ci teniamo per mano, finché restiamo fedeli al nostro modo di sentire, possiamo continuare ad amare. Anche controvento. Anche sotto la pioggia.