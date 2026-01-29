Festival della Bellezza, ospiti Bennato, Baglioni, Bocelli e Cocciante

Offerte Sky
Festival della Bellezza 2026, tra gli ospiti Bennato, Baglioni, Bocelli e Cocciante

©IPA/Fotogramma

Il 6 luglio Edoardo Bennato porta la sua musica per la prima volta in Piazza San Marco a Venezia con il tour "Quando sarò grande". La rassegna si aprirà con Riccardo Cocciante il 25 giugno, il 27 giugno il protagonista sarà Andrea Bocelli, seguito dalla doppia serata di Claudio Baglioni in programma il 29 e 30 giugno. L'evento, realizzato in collaborazione con Vela, sarà parte della XIII edizione del Festival della Bellezza

Venezia continua ad accogliere grandi protagonisti della musica, sempre nel segno del rispetto e della valorizzazione della città lagunare. Il 6 luglio Edoardo Bennato porta la sua musica per la prima volta in Piazza San Marco con il tour "Quando sarò grande". Il cantautore partenopeo è uno degli artisti che ha fatto la storia del rock e della canzone d'autore italiana, e ripercorrerà la sua lunga carriera discografica "in uno dei luoghi più iconici e prestigiosi del mondo - afferma il sindaco Luigi Brugnaro -.

Bennato, artista iconico, anticonformista e ribelle, pirata del rock, proporrà al pubblico il suo repertorio, canzoni cult che hanno rivoluzionato il panorama musicale italiano unendo per la prima volta rock, blues e canzone d'autore, con uno stile che ha saputo fondere influenze anglosassoni e tradizione mediterranea.

Il concerto fa parte di un cartellone musicale, che vede protagonisti alcuni dei nomi più importanti del panorama artistico italiano. La rassegna si aprirà con Riccardo Cocciante, che ha annunciato la sua esibizione in Piazza San Marco il 25 giugno, il 27 giugno il protagonista è Andrea Bocelli, seguito dalla doppia serata di Claudio Baglioni in programma il 29 e 30 giugno. L'evento, realizzato in collaborazione con Vela, sarà parte della XIII edizione del Festival della Bellezza.

Il più importante festival diffuso dedicato alla bellezza nell’arte

