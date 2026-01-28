Franco126, la possibile scaletta del concerto a Milano

Dopo le date in Italia, a marzo Franco126 porterà la sua musica sui palchi di sei città europee: Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi, Barcellona e infine Berlino
Ultimo appuntamento del Club Tour 2026. Il 29 gennaio Franco126 sarà in concerto all’Alcatraz di Milano, ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
franco126 a milano, la possibile scaletta
Giovedì 29 gennaio Franco126 saluterà il pubblico con lo show sold out in scena sul palco dell’Alcatraz, questo l’indirizzo: via Valtellina 25, Milano. Stando a quanto riportato sul sito del club, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall'ultimo album Futuri possibili. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 gennaio al Teatro Palapartenope di Napoli:
- Nottetempo
- Nessun perché
- San Siro
- Ancora No
- Scacciapensieri
- Angelo
- Maledetto tempo
- Vampiro
- Nuvole di drago
- Prima dell’Alba
- Senza di me
- Due estranei
- Che senso ha
- Bella Mossa
- Piazza Garibaldi
- Frasi fatte
- Solo guai / Sempre in due
- Blue jeans
- Stanza singola
- Ieri l’altro
- Futuri possibili
- Brioschi
- Vabbè
Dopo il tour in Italia, a marzo Franco126 porterà la sua musica sui palchi di sei città europee: Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi, Barcellona e Berlino. Questo il calendario degli appuntamenti live:
- 12.03 Amsterdam - Q-Factory
- 14.03 Bruxelles - Pilar
- 15.03 Londra - Village Underground
- 16.03 Parigi - La Bellevilloise
- 18.03 Barcellona - La Nau
- 22.03 Berlino – SO36
Nel marzo dello scorso anno Franco126 ha pubblicato il suo terzo album Futuri Possibili, arrivato al terzo posto della classifica FIMI e certificato disco d’oro. All’interno duetti con Giorgio Poi, Coez, Fulminacci, Ketama126 ed Ele A.
Nel 2019 Franco126 ha lanciato il suo primo album Stanza singola, certificato doppio disco di platino. Circa due anni dopo il cantautore è tornato con l’acclamato Multisala. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerose collaborazioni: da Senza di me con Gemitaiz e Venerus a Stanza singola con Tommaso Paradiso (FOTO) passando per Blue Jeans con Calcutta e Mare malinconia con Loredana Bertè. Stando ai dati pubblicati dalla FIMI, Franco126 vanta ventisei dischi di platino e diciassette dischi d’oro risultando l’ottantottesimo artista più certificato in Italia dal 2009 ad oggi.
