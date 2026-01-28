Offerte Sky
Franco126, la possibile scaletta del concerto a Milano

Ultimo appuntamento del Club Tour 2026. Il 29 gennaio Franco126 sarà in concerto all’Alcatraz di Milano, ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

franco126 a milano, la possibile scaletta

Giovedì 29 gennaio Franco126 saluterà il pubblico con lo show sold out in scena sul palco dell’Alcatraz, questo l’indirizzo: via Valtellina 25, Milano. Stando a quanto riportato sul sito del club, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall'ultimo album Futuri possibili. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 gennaio al Teatro Palapartenope di Napoli:

  • Nottetempo
  • Nessun perché
  • San Siro
  • Ancora No
  • Scacciapensieri
  • Angelo
  • Maledetto tempo
  • Vampiro
  • Nuvole di drago
  • Prima dell’Alba
  • Senza di me
  • Due estranei
  • Che senso ha
  • Bella Mossa
  • Piazza Garibaldi
  • Frasi fatte
  • Solo guai / Sempre in due
  • Blue jeans
  • Stanza singola
  • Ieri l’altro
  • Futuri possibili
  • Brioschi
  • Vabbè

Franco126 a Roma, la Cavea diventa un salotto di Futuri Possibili

Dopo il tour in Italia, a marzo Franco126 porterà la sua musica sui palchi di sei città europee: Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi, Barcellona e Berlino. Questo il calendario degli appuntamenti live:

  • 12.03 Amsterdam - Q-Factory
  • 14.03 Bruxelles - Pilar
  • 15.03 Londra - Village Underground
  • 16.03 Parigi - La Bellevilloise
  • 18.03 Barcellona - La Nau
  • 22.03 Berlino – SO36

 

Nel marzo dello scorso anno Franco126 ha pubblicato il suo terzo album Futuri Possibili, arrivato al terzo posto della classifica FIMI e certificato disco d’oro. All’interno duetti con Giorgio Poi, Coez, Fulminacci, Ketama126 ed Ele A.

Loredana Bertè e Franco126 duettano in "Mare malinconia"

Nel 2019 Franco126 ha lanciato il suo primo album Stanza singola, certificato doppio disco di platino. Circa due anni dopo il cantautore è tornato con l’acclamato Multisala. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerose collaborazioni: da Senza di me con Gemitaiz e Venerus a Stanza singola con Tommaso Paradiso (FOTO) passando per Blue Jeans con Calcutta e Mare malinconia con Loredana Bertè. Stando ai dati pubblicati dalla FIMI, Franco126 vanta ventisei dischi di platino e diciassette dischi d’oro risultando l’ottantottesimo artista più certificato in Italia dal 2009 ad oggi.

