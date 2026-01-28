Franco126, la possibile scaletta del concerto a Milano

Giovedì 29 gennaio Franco126 saluterà il pubblico con lo show sold out in scena sul palco dell’Alcatraz, questo l’indirizzo: via Valtellina 25, Milano. Stando a quanto riportato sul sito del club , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall'ultimo album Futuri possibili. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 17 gennaio al Teatro Palapartenope di Napoli:

Nel 2019 Franco126 ha lanciato il suo primo album Stanza singola, certificato doppio disco di platino. Circa due anni dopo il cantautore è tornato con l’acclamato Multisala. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerose collaborazioni: da Senza di me con Gemitaiz e Venerus a Stanza singola con Tommaso Paradiso (FOTO) passando per Blue Jeans con Calcutta e Mare malinconia con Loredana Bertè. Stando ai dati pubblicati dalla FIMI, Franco126 vanta ventisei dischi di platino e diciassette dischi d’oro risultando l’ottantottesimo artista più certificato in Italia dal 2009 ad oggi.