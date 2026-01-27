Foo Fighters, Dave Grohl annuncia un nuovo album

Stando a quanto rilanciato da Billboard, Dave Grohl ha parlato di un nuovo album nel corso del recente concerto in Australia: “Potremmo avere un intero album di canzoni". Al momento massimo riserbo sui dettagli

foo fighters, le dichiarazioni di dave grohl

In seguito, il rocker si è espresso anche su un possibile ritorno live in Australia: “Non sarà l'ultima volta che ci vedrete. Torneremo qui prima di quanto pensiate... e prima del mio prossimo compleanno”. Al momento massimo riserbo sui dettagli. A maggio i Foo Fighters torneranno in concerto esibendosi in numerose città: da Oslo a Lisbona passando per Stoccolma, Monaco, Berlino e Madrid. Domenica 5 luglio il gruppo farà tappa all’Ippodromo Snai La Maura di Milano per il concerto inserito nel ricco calendario degli I-Days per l’unico appuntamento live previsto in Italia nel 2026. Sul palco anche i gruppi IDLES e Fat Dog.

In occasione del loro ritorno sul palco, i Foo Fighters hanno scritto sul profilo Instagram da oltre cinque milioni di follower: “Ci siamo ricordati perché amiamo e siamo eternamente devoti a questa cosa dei Foo Fighters. Dal riunirci come band e fissare una lista di 30 anni di canzoni da scrollarci di dosso al reinventare versioni”.