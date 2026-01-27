Foo Fighters, Dave Grohl annuncia un nuovo album

Stando a quanto rilanciato da Billboard, Dave Grohl ha parlato di un nuovo album nel corso del recente concerto in Australia: “Potremmo avere un intero album di canzoni". Al momento massimo riserbo sui dettagli
Come rivelato da Dave Grohl, i Foo Fighters potrebbero far uscire un album prossimamente. Billboard ha rilanciato le dichiarazioni del frontman in merito alla produzione di un nuovo progetto discografico. Al momento massimo riserbo sul titolo e sulla possibile data di distribuzione.
foo fighters, le dichiarazioni di dave grohl
Stando a quanto rilanciato da Billboard, Dave Grohl ha parlato di un nuovo album nel corso del recente concerto in Australia: “Potremmo avere un intero album di canzoni terminate proprio l’altro giorno”.
In seguito, il rocker si è espresso anche su un possibile ritorno live in Australia: “Non sarà l'ultima volta che ci vedrete. Torneremo qui prima di quanto pensiate... e prima del mio prossimo compleanno”. Al momento massimo riserbo sui dettagli. A maggio i Foo Fighters torneranno in concerto esibendosi in numerose città: da Oslo a Lisbona passando per Stoccolma, Monaco, Berlino e Madrid. Domenica 5 luglio il gruppo farà tappa all’Ippodromo Snai La Maura di Milano per il concerto inserito nel ricco calendario degli I-Days per l’unico appuntamento live previsto in Italia nel 2026. Sul palco anche i gruppi IDLES e Fat Dog.
In occasione del loro ritorno sul palco, i Foo Fighters hanno scritto sul profilo Instagram da oltre cinque milioni di follower: “Ci siamo ricordati perché amiamo e siamo eternamente devoti a questa cosa dei Foo Fighters. Dal riunirci come band e fissare una lista di 30 anni di canzoni da scrollarci di dosso al reinventare versioni”.
Approfondimento
Foo Fighters in concerto agli I-Days di Milano nel 2026
I Foo Fighters sono tra le formazioni rock di maggior successo nella storia della musica, tra i loro album più amati troviamo sicuramente In Your Honor, Echoes, Silence, Patience & Grace, Wasting Light e Sonic Highways. Per quanto riguarda i singoli, citiamo All My Life, Best of You, The Pretender, Rope e These Days.
Nel corso degli anni il gruppo ha venduto milioni di copie tra album e singoli collezionando anche numerosi riconoscimenti. Ricordiamo cinque statuette nella categoria Best Rock Album ai Grammy Awards.
Approfondimento
Foo Fighters, ecco il singolo Asking for a friend: testo e significato
©Getty
Glastonbury 2023, la performance a sorpresa dei Foo Fighters. FOTO
Nella terza giornata della manifestazione musicale più famosa del Regno Unito, in programma fino al 25 giugno, il frontman del gruppo Dave Grohl ha dedicato il brano Everlong al batterista Taylor Hawkins, scomparso lo scorso anno. Tra i numerosi artisti che hanno intrattenuto il pubblico anche gli headliner Arctic Monkeys, Kelis, e Cate Blanchett nelle vesti di un'inaspettata ballerina