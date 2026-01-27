Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Foo Fighters, Dave Grohl annuncia un nuovo album

Musica
©Getty

Stando a quanto rilanciato da Billboard, Dave Grohl ha parlato di un nuovo album nel corso del recente concerto in Australia: “Potremmo avere un intero album di canzoni". Al momento massimo riserbo sui dettagli

Come rivelato da Dave Grohl, i Foo Fighters potrebbero far uscire un album prossimamente. Billboard ha rilanciato le dichiarazioni del frontman in merito alla produzione di un nuovo progetto discografico. Al momento massimo riserbo sul titolo e sulla possibile data di distribuzione.

foo fighters, le dichiarazioni di dave grohl

Stando a quanto rilanciato da Billboard, Dave Grohl ha parlato di un nuovo album nel corso del recente concerto in Australia: “Potremmo avere un intero album di canzoni terminate proprio l’altro giorno”.

 

In seguito, il rocker si è espresso anche su un possibile ritorno live in Australia: “Non sarà l'ultima volta che ci vedrete. Torneremo qui prima di quanto pensiate... e prima del mio prossimo compleanno”. Al momento massimo riserbo sui dettagli. A maggio i Foo Fighters torneranno in concerto esibendosi in numerose città: da Oslo a Lisbona passando per Stoccolma, Monaco, Berlino e Madrid. Domenica 5 luglio il gruppo farà tappa all’Ippodromo Snai La Maura di Milano per il concerto inserito nel ricco calendario degli I-Days per l’unico appuntamento live previsto in Italia nel 2026. Sul palco anche i gruppi IDLES e Fat Dog.

 

In occasione del loro ritorno sul palco, i Foo Fighters hanno scritto sul profilo Instagram da oltre cinque milioni di follower: “Ci siamo ricordati perché amiamo e siamo eternamente devoti a questa cosa dei Foo Fighters. Dal riunirci come band e fissare una lista di 30 anni di canzoni da scrollarci di dosso al reinventare versioni”.

Approfondimento

Foo Fighters in concerto agli I-Days di Milano nel 2026

I Foo Fighters sono tra le formazioni rock di maggior successo nella storia della musica, tra i loro album più amati troviamo sicuramente In Your Honor, Echoes, Silence, Patience & Grace, Wasting Light e Sonic Highways. Per quanto riguarda i singoli, citiamo All My Life, Best of You, The Pretender, Rope e These Days.

 

Nel corso degli anni il gruppo ha venduto milioni di copie tra album e singoli collezionando anche numerosi riconoscimenti. Ricordiamo cinque statuette nella categoria Best Rock Album ai Grammy Awards.

Approfondimento

Foo Fighters, ecco il singolo Asking for a friend: testo e significato
FOTOGALLERY

©Getty

1/20
Musica

Glastonbury 2023, la performance a sorpresa dei Foo Fighters. FOTO

Nella terza giornata della manifestazione musicale più famosa del Regno Unito, in programma fino al 25 giugno, il frontman del gruppo Dave Grohl ha dedicato il brano Everlong al batterista Taylor Hawkins, scomparso lo scorso anno. Tra i numerosi artisti che hanno intrattenuto il pubblico anche gli headliner Arctic Monkeys, Kelis, e Cate Blanchett nelle vesti di un'inaspettata ballerina

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Kanye West si scusa su Wall Street Journal di comportamenti antisemiti

Spettacolo

Nella lettera, indirizzata "a coloro che ho ferito", il rapper noto come Ye ha spiegato di...

The Off Weeks, Richard Gere si unisce a Jessica Chastain e Ben Stiller

Serie TV

Per l'attore, si tratta della seconda grande serie in streaming dopo lo spy thriller di...

Alta Moda a Parigi, alla sfilata di Chanel c'è anche Nicole Kidman

Spettacolo

L'atteso debutto con la Couture di Matthew Blazy conferma la volontà dello stilista franco-belga...

15 foto

Hit Me Hard and Soft, nuova data di uscita del film su Billie Eilish

Cinema

Il documentario sui concerti in 3D co-diretto dalla stessa Billie Eilish e da James Cameron...

San Marino Song Contest, Simona Ventura condurrà la finale

Musica

Simona Ventura sarà alla guida della finale del San Marino Song Contest. Roberto Sergio,...

Spettacolo: Per te