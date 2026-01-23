Capo Plaza, testo e significato di Resta ancora un po’ in uscita oggi

[Intro]

Yeah

Ah-ah, ah-ah





[Strofa 1]

Baby, vedi, siamo il sole e la luna (E la luna)

Perché io li sveglio tutti e tu li porti in una culla, yeah

Senza vestiti, nudi, senza fortuna

Baby, lo so, sei pura, sì, in mezzo a 'sta spazzatura (Grrah, grrah, grrah, grrah)

E come parli, come guardi, lacrime son diamanti

E, se penso da dove vengo, è un miracolo ciò che ho fatto

In giro coi delinquenti, tutti pezzi da venti

Io ne volevo un pezzo, ma stavo pensando ad altro

E, sì, piango da solo in stanza, il cielo, sì, è così vicino

Qua la pioggia non ci bagna, da solo sulla montagna

La pelle non sente il gelo, la merda si è fatta tanta

Mo il fuoco manco mi scalda, il coltello manco mi taglia (Rrah)

Sono tutto e poi nessuno, la mia testa, sì, è una bolla

'Sto bicchiere che straborda penso che non è più cosa

E qua signori, sì, si nasce, 'sto denaro come vola

E questo sangue come cola, la mia vita, la mia storia





[Ritornello]

E resta ancora un po' (Yeah, baby)

Possiamo sfiorare il limite

Come ti muovi, I love (Te sei love, te sei love)

Tutte 'ste emozioni, vivile

E dimmi come amare

Baby, vieni, ho un posto giusto dove fumare (Yeah, yeah, yeah)

Quindi, baby, ascolta, resta ancora un po' (Ancora un po', baby)

So che nulla qua è impossibile





[Strofa 2]

So che nulla qua è impossibile (Yeah) e nulla può sopprimere (Ah)

Il fuoco nei miei occhi, la merda mi porta al limite (Ah, ah)

Fottuti ricordi, benzodiazepina e bibite (Rrah)

Fottuti rimorsi, io non c'ho niente da ridere (Nah, nah)

Ansia tutti i giorni, poi fai fatica a sorridere

Odio in tutti i posti, l'amore sembra finire

Droga ad alti costi e lo stesso fanno la fila

Vedo centinaia di corpi, son persi lungo una via, ah

Amore, io c'ho messo l'anima

Ho messo sudore e tanta pratica

E qualche asso nella manica

Ma so l'invidia è tanta (È tanta)

Mi giro e mio fratello è diventato una minaccia (Yeah, yeah)

Ti chiedo di restare (Yeah), ti chiedo di pregare per me

Non so che fare (Nah) e sono pieno di "ma" e di "se"

Ma non andare (Nah), non è come ti sembra (Nah)

È colpa di 'sta vita (Yeah, yeah), è la code' che mi rallenta (Yeah, yeah, yeah)





[Ritornello]

E resta ancora un po' (Yeah, baby)

Possiamo sfiorare il limite

Come ti muovi, I love (Te sei love, te sei love)

Tutte 'ste emozioni, vivile

E dimmi come amare

Baby, vieni, ho un posto giusto dove fumare (Yeah, yeah, yeah)

Quindi, baby, ascolta, resta ancora un po' (Ancora un po', baby)

So che nulla qua è impossibile