Il Tre in concerto a Roma, la possibile scaletta

A novembre il rapper ha pubblicato il suo terzo album Anima nera: “Queste canzoni mi hanno aiutato per tutto il tempo in cui le ho custodite nel mio telefono. Ora che sono vostre mi auguro che facciano del bene a voi"
Ultimo appuntamento con il tour del rapper. Il 18 dicembre Il Tre sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
il tre a roma, la possibile scaletta del concerto
Giovedì 18 dicembre l’artista porterà la sua musica sul palco del Palazzo dello Sport. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Il Tre non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sui brani presenti in scaletta. L’artista ha raccontato su Instagram: “Ci sono canzoni che mi hanno emozionato soltanto facendo le prove. Non immagino neanche cosa proverò a cantarle live insieme a voi”.
Attese le sue canzoni più popolari e quelle tratte dal terzo album Anima nera distribuito a novembre. In occasione dell’uscita, il rapper ha raccontato: "Queste canzoni mi hanno aiutato per tutto il tempo in cui le ho custodite nel mio telefono. Ora che sono vostre mi auguro che facciano del bene a voi”. Questa la tracklist del disco:
- Noveunouno
- Paura di me
- Anima nera
- Litorale
- Via Marina
- Sui Bordi
- Felpa XL
- Francesca
- Inchiostro blu
- #31#
- T’immagino
Approfondimento
Il Tre a Sanremo 2024 con Fragili, testo e significato della canzone
Il Tre ha lanciato Paura di me come primo singolo del nuovo album: “Sono stato il mio peggior nemico e mi sono odiato per questo. Ho scritto questa canzone per chiedermi scusa e per tirarmi fuori dalla melma che avevo addosso”.
Alla vigilia dell’uscita del brano, il rapper ha raccontato: "Avevo paura di non riuscire a guadagnare abbastanza con questa musica ma un giorno ho visto i miei sacrifici di 10 anni rendermi ricco e non parlo di soldi. La paura mi accompagna da quando ho scelto di vivere come volevo io e non come volevano gli altri. Se non senti la paura, forse non senti nemmeno il senso di fare qualcosa".
Approfondimento
Sanremo 2024, Il Tre sul palco dell'Ariston con Fragili. FOTO
Nel 2021 il Tre (FOTO) ha pubblicato il suo primo album Ali, arrivato al primo posto della classifica FIMI. Due anni dopo il rapper ha lanciato Invisibili, contenente anche il brano Fragili presentato in gara al Festival di Sanremo nella sua versione Sanremo Edition. Tre le canzoni più amate dell’artista troviamo Te lo prometto, Il tuo nome, Fuori è notte e Roma.
©Getty
Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno