Il Tre in concerto a Roma, la possibile scaletta

A novembre il rapper ha pubblicato il suo terzo album Anima nera: “Queste canzoni mi hanno aiutato per tutto il tempo in cui le ho custodite nel mio telefono. Ora che sono vostre mi auguro che facciano del bene a voi"

il tre a roma, la possibile scaletta del concerto

Giovedì 18 dicembre l’artista porterà la sua musica sul palco del Palazzo dello Sport. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Il Tre non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sui brani presenti in scaletta. L’artista ha raccontato su Instagram: “Ci sono canzoni che mi hanno emozionato soltanto facendo le prove. Non immagino neanche cosa proverò a cantarle live insieme a voi”.

Attese le sue canzoni più popolari e quelle tratte dal terzo album Anima nera distribuito a novembre. In occasione dell’uscita, il rapper ha raccontato: "Queste canzoni mi hanno aiutato per tutto il tempo in cui le ho custodite nel mio telefono. Ora che sono vostre mi auguro che facciano del bene a voi”. Questa la tracklist del disco:

Noveunouno

Paura di me

Anima nera

Litorale

Via Marina

Sui Bordi

Felpa XL

Francesca

Inchiostro blu

#31#

T’immagino