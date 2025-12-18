Macbeth di Giuseppe Verdi, in prima visione esclusiva su Sky Classica

Rappresentato in prima assoluta al Teatro della Pergola il 14 marzo 1847, Macbeth è un titolo che intreccia la propria storia con quella di Firenze anche grazie alle numerose produzioni che il Maggio Musicale Fiorentino ha realizzato dal secondo dopoguerra fino ai nostri giorni. Nella Stagione 2025, l’opera torna sul palco del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

La nuova produzione porta la firma di Mario Martone, una regia che rinnova la forza drammatica del capolavoro verdiano con un linguaggio scenico contemporaneo e di grande impatto visivo. Sul podio della Sala Grande del Teatro il maestro Alexander Soddy dirige l’Orchestra e il Coro del Maggio. Le scene sono firmate dall’artista Mimmo Paladino che realizza per questo Macbeth una vera opera d’arte: il maestoso, enorme sipario dipinto su legno ispirato all’affresco “Il Trionfo della morte” di Palazzo Abattellis a Palermo.

Con un cast di prestigio guidato da Luca Salsi, applaudito interprete verdiano nel personaggio di Macbeth, Vanessa Goikoetxera nelle vesti di Lady Macbeth, Antonio Poli in quelle di Macduff, Lorenzo Martelli nei panni di Malcolm e Antonio Di Matteo in quelli di Banco. Elizaveta Shuvalova è la Dama di Lady Macbeth, Huigang Liu interpreta il ruolo del Medico.

Lo scenografo realizzatore è Barbara Bessi, i costumi sono di Ursula Patzak, luci e video sono di Pasquale Mari e Alessandro Papa è il video designer. La coreografia della messinscena è di Raffaella Giordano. Il maestro del Coro è Lorenzo Fratini.

Macbeth di Giuseppe Verdi va in onda in prima visione esclusiva sabato 20 dicembre alle ore 21.15 su Sky Classica (canale 121), in replica nei sei giorni successivi, in collaborazione con Smeg.