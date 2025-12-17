Mariateresa presenta il singolo Un Amore Vero: il video

Un amore vero è un brano che nasce dal bisogno profondo di raccontare una storia che mi appartiene e che, allo stesso tempo, appartiene a chiunque abbia vissuto un sentimento capace di superare il tempo, la distanza e le paure. Ho scritto questa canzone immaginando due persone che si incontrano tra i banchi di scuola, in un’età in cui tutto è istintivo, puro, immediato. In quell’ambiente semplice e protetto nasce un sentimento autentico, che però la vita, come spesso accade, costringe a mettere in pausa.



Nel tempo i protagonisti crescono, cambiano, si allontanano, vivono nuove esperienze e affrontano le proprie identità con coraggio e fragilità. Ma quel primo legame, così spontaneo e sincero, non scompare. Rimane lì, custodito in un angolo del cuore, pronto a riaffiorare quando finalmente si è pronti a guardarsi davvero per ciò che si è diventati. “Un amore vero” racconta proprio questo: la bellezza di un sentimento che non pretende, che non giudica, che non obbliga, ma che aspetta il momento giusto per tornare a respirare.



Per me questa canzone rappresenta un invito a scegliere la propria verità, a rispettare il proprio cammino e quello degli altri, ad abbracciare l’amore in tutte le sue forme, senza barriere e senza pregiudizi. È una dichiarazione di libertà emotiva, un modo per ricordare che non esiste amore sbagliato quando nasce dal rispetto, dalla cura e dal desiderio sincero di essere se stessi. La mia voce, in questo brano, vuole essere calda, accogliente, un po’ fragile ma determinata. Porto con me la mia isola, Pantelleria, e quella forza silenziosa che mi ha insegnato a esprimermi attraverso la musica. Cantare significa condividere parti vere di me, trasformare emozioni personali in qualcosa che può parlare a chi ascolta.



È questo il viaggio che compio ogni volta che scrivo o interpreto un pezzo, e Un amore vero non fa eccezione. Spero che chi ascolterà questo singolo possa riconoscersi nella sua storia, trovare consolazione nei suoi silenzi e coraggio nelle sue parole. Vorrei che arrivasse quel messaggio semplice ma essenziale: l’amore, quando è autentico, trova sempre la sua strada. Anche quando sembra perduto. Anche quando bisogna aspettare anni. Anche quando si cambia e si diventa persone nuove. Anzi, forse proprio allora è più forte. Con Un amore vero apro una finestra sul mio mondo, sulle mie emozioni e sulla mia idea di musica: sincera, trasparente, rispettosa delle sfumature dell’animo umano. E sono felice di poter condividere tutto questo con chi avrà voglia di ascoltare.