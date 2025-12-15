La nuova band nata da una docuserie Netflix

Col lancio della prima canzone registrata, la cover di Bye, Bye Bye, che era stata già inserita in anteprima sul finale dello show di sei puntate, la docuserie Netflix The Next Act, inizia ufficialmente l'avventura discografica dei December 10, la boyband creata da Simon Cowell nata dal programma televisivo che ha portato sul piccolo schermo il processo di creazione di un nuovo gruppo musicale.

I December 10, che hanno esordito con lo show e si stanno facendo conoscere da qualche giorno anche sui social (hanno già un profilo TikTok e uno su Instagram dove i follower continuano ad aumentare) hanno registrato il video con l'esecuzione acustica della canzone ai Metropolis Studiso di Londra. Un estratto della clip è stato inserito nel montaggio finale della docuserie, che è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

I December 10 sono un gruppo maschile composto da sette elementi, tutti giovanissimi e di età compresa tra i 16 e i 19 anni.

Cowell, che è noto per la sua pluridecennale attività musicale di produttore e per essere un giudice di talent musicali di grande successo, come l'edizione britannica di The X Factor, nonché ideatore di format come Britain's Got Talent, è l'uomo alle spalle di band di successo come One Direction e Westlife.

Con i December 10, Cowell si è messo alla prova ancora una volta, selezionando le voci e i volti di un gruppo che inzialmente doveva essere di cinque componenti.

Come sempre i casting sono stati un successo, adesso le sorti della band è nelle mani del pubblico.

Cowell ha evidenziato le criticità di un settore in trasformazione. "In questo momento le etichette discografiche non firmano abbastanza nuovi talenti", riporta il Daily Mail. Il produttore ha parlato in particolare della eccessiva concorrenza delle case discografiche col mondo online nello scoprire e promuovere nuovi artisti.

