Il primo singolo dei December 10, nuova boyband di Simon Cowell, è una cover degli NSYNCMusica
Il produttore discografico britannico è intenzionato a fare dei sette giovani cantanti artisti di fama globale. Il gruppo è nato dalla docuserie "The Next Act", in streaming su Netflix dal 10 dicembre
I December 10 sono ormai realtà e lunedì 15 dicembre sono chiamati al debutto del loro primo video, che contiene il primo singolo - in realtà, una cover - della hit degli NSYNC Bye, Bye, Bye.
La boyband è la nuova creatura di Simon Cowell, produttore discografico britannico di fama globale, reduce dalla avventura televisiva The Next Act, su Netflix dallo scorso 10 dicembre.
La nuova band nata da una docuserie Netflix
Col lancio della prima canzone registrata, la cover di Bye, Bye Bye, che era stata già inserita in anteprima sul finale dello show di sei puntate, la docuserie Netflix The Next Act, inizia ufficialmente l'avventura discografica dei December 10, la boyband creata da Simon Cowell nata dal programma televisivo che ha portato sul piccolo schermo il processo di creazione di un nuovo gruppo musicale.
I December 10, che hanno esordito con lo show e si stanno facendo conoscere da qualche giorno anche sui social (hanno già un profilo TikTok e uno su Instagram dove i follower continuano ad aumentare) hanno registrato il video con l'esecuzione acustica della canzone ai Metropolis Studiso di Londra. Un estratto della clip è stato inserito nel montaggio finale della docuserie, che è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
I December 10 sono un gruppo maschile composto da sette elementi, tutti giovanissimi e di età compresa tra i 16 e i 19 anni.
Cowell, che è noto per la sua pluridecennale attività musicale di produttore e per essere un giudice di talent musicali di grande successo, come l'edizione britannica di The X Factor, nonché ideatore di format come Britain's Got Talent, è l'uomo alle spalle di band di successo come One Direction e Westlife.
Con i December 10, Cowell si è messo alla prova ancora una volta, selezionando le voci e i volti di un gruppo che inzialmente doveva essere di cinque componenti.
Come sempre i casting sono stati un successo, adesso le sorti della band è nelle mani del pubblico.
Cowell ha evidenziato le criticità di un settore in trasformazione. "In questo momento le etichette discografiche non firmano abbastanza nuovi talenti", riporta il Daily Mail. Il produttore ha parlato in particolare della eccessiva concorrenza delle case discografiche col mondo online nello scoprire e promuovere nuovi artisti.
Chi sono i componenti della band
I December 10 sono una boyband composta da composta da Cruz, 19 anni, Danny, 16 anni, Hendrick, 19 anni, John e Josh di 17 anni, Nicolas, 16 anni, e Sean, 19 anni.
Sulla band le aspettative sono altissime, visti i risultati ottenuti in passato da Cowell, certo è che è l'industria musicale è molto cambiata dai tempi degli One Direction e il paragone con i BTS, l'ultima boyband che ha ottenuto successo planetario è complicato.
La band musicale sudcoreana è un punto di riferimento anche per i giovani nati dallo show Netflix. Cruz, in particolare, è protagonista di un video in cui discute del successo delle icone del K-pop.
