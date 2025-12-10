Morto Robe Iniesta, leader degli Extremoduro e icona del rock spagnolo

Robe Iniesta, fondatore e voce degli Extremoduro, è morto a 63 anni. Considerato uno dei musicisti e letristas più influenti del rock spagnolo, era stato insignito nel 2024 della Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes. La notizia è stata confermata dalla sua agenzia di comunicazione, che non ha specificato le cause del decesso. Nei prossimi giorni verranno comunicati luogo e orario dell’omaggio pubblico

Robe Iniesta, leader e fondatore degli Extremoduro, è morto a 63 anni. La notizia è stata confermata mercoledì dalla sua agenzia di comunicazione, che non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Il musicista aveva recentemente sospeso alcuni concerti programmati per il 2024 a causa di un “tromboembolismo polmonar”. Nei prossimi giorni verranno comunicate le informazioni relative all’omaggio pubblico a Plasencia, sua città natale.

Gli inizi e l’ascesa degli Extremoduro

Prima dell’esordio discografico, Iniesta mise in piedi una forma di crowdfunding improvvisato per finanziare Rock transgresivo (1989), il primo album degli Extremoduro. Chiese un contributo economico ai suoi vicini promettendo il disco una volta registrato, e con le 250.000 pesetas raccolte si trasferì a Madrid per incidere le prime canzoni.

Fin dagli esordi, la band si impose con testi diretti e provocatori, spesso ispirati alle esperienze personali del cantante e alle difficoltà della sua terra d’origine. Brani come Extremaydura, Amor castúo, Jesucristo García o Decidí definirono il primo nucleo identitario degli Extremoduro, che negli anni ’90 si affermarono come uno dei gruppi più influenti della scena rock iberica.

Il successo, la trasformazione e il percorso solista

Con album come Somos unos animales, Deltoya, Agila, Canciones prohibidas e Yo, minoría absoluta, la band consolidò il proprio successo grazie a un suono sempre più personale, che univa rock progressivo, punk e hard rock. Dal vivo il gruppo divenne noto per esibizioni spesso imprevedibili, caratterizzate da un forte coinvolgimento del pubblico e dall’atteggiamento diretto del cantante.

Nei primi anni 2000 Iniesta collaborò con Fito Cabrales e Manolo Chinato nel progetto Extrechinato y Tú, pubblicando l’album Poesía básica, oggi considerato un’opera di riferimento della discografia spagnola. Tra il 2008 e il 2013 gli Extremoduro pubblicarono tre ulteriori album, tra cui La ley innata, composto da sei brani per un totale di 45 minuti di musica, che segnò una fase più orchestrale e sperimentale della band.

Dal 2015 Iniesta avviò una carriera solista, continuando a produrre album e a esibirsi dal vivo. La separazione ufficiale degli Extremoduro fu annunciata nel 2019. Una tournée di addio prevista nel 2020 non venne mai realizzata, prima per la pandemia e poi per il mancato accordo tra il cantante e la società promotrice.