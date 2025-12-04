Morto Steve Cropper, leggendario chitarrista e icona della musica soul

Cropper è morto mercoledì a Nashville , per cause non rivelate. Tuttavia Eddie Gore, suo collaboratore di lunga data, ha dichiarato di essere stato con lui martedì nella struttura di riabilitazione in cui si trovava dopo una recente caduta . Cropper, al momento della visita, stava lavorando a nuova musica. "Era una persona davvero buona: siamo stati fortunati ad averlo, questo è certo", ha detto Gore.

A dare la notizia della morte di Steve Cropper è stata Pat Mitchell Worley, presidente e CEO della Soulsville Foundation.

Steve Cropper , chitarrista e compositore soul noto per aver militato nella band Booker T. & the MG's e per aver partecipato al film The Blues Brothers, è scomparso all'età di 84 anni .

Chi era Steve Cropper

Rolling Stone ha classificato Steve Cropper al 39° posto nella lista dei 100 migliori chitarristi di sempre, definendolo "l'ingrediente segreto di alcune delle più grandi canzoni rock e soul". Del resto, i suoi riff essenziali e orecchiabili, e le sue solide capacità ritmiche, hanno contribuito a definire la musica soul di Memphis. In un'epoca in cui era comune per i musicisti bianchi appropriarsi del lavoro di artisti neri, e guadagnare di più dalle loro canzoni, Cropper era una rarità: manteneva un basso profilo, e amava collaborare.

Il suo nome resterà per sempre legato al successo del 1967 Soul Man, registrato da Sam & Dave. A metà del brano, Sam Moore grida "Suona, Steve!", mentre Cropper sfodera un riff serrato e squillante. Alla fine degli anni Settanta, Cropper si unì alla band di supporto dei Blues Brothers, formata dai canadesi Dan Aykroyd e John Belushi, entrambi membri del cast del Saturday Night Live. Non solo: recitò anche nel film del 1980 The Blues Brothers e nel suo seguito, Blues Brothers - Il mito continua, interpretando "Il Colonnello" della band.