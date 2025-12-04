L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa, scaletta e ospiti del concerto

Ospiti del concerto di addio di Umberto Tozzi, e con lui sul palco, Laura Pausini, Raf, The Kolors, Marco Masini e Hauser .

Notte rosa Gente di mare - con Raf Self control - con Raf Gli innamorati - con Marco Masini T’innamorerai - con Marco Masini Immensamente Qualcosa qualcuno Lei Eva Io camminerò Donna amante mia - con Hauser Dimentica dimentica Il grido Dimmi di no Vento d’aprile Io muoio di te Stella stai Italodisco - con The Kolors Tu - con The Kolors Ti amo - con Laura Pausini Gli altri siamo noi - con Laura Pausini Si può dare di più - con Laura Pausini e Raf Gloria - con tutti gli ospiti

L'addio alle scene di Umberto Tozzi

L'uscita dalle scene (live), Umberto Tozzi l'ha ribattezzata The Final Show - L'Ultima Notte Rosa. Sette, come le lettere del suo nome, le date: debutto il 5 marzo a Eboli e chiusura il 21 a Padova, passando per Bari (il 7), Roma (l'11), Firenze (il 14), Milano (il 18) e Torino (il 19). Poi, tra aprile e maggio, il commiato dagli stage europei con cinque concerti, come le lettere del suo cognome: il 12 aprile a Zurigo, il 26 a Graz, l'1 maggio a Bruxelles, il 6 a Parigi e deve ancora essere definito l'appuntamento di Londra.