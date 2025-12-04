L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa, scaletta e ospiti del concerto

Giovedì 4 dicembre va in onda in prima tv su Canale 5 il concerto d'addio del cantante. Lo show, registrato all'Arena di Verona, sostiene la ricerca AIRC sui tumori pediatrici
Umberto Tozzi, nel 2026, darà l'addio alla musica live con una serie di concerti-evento. Preludio al tour, lo show registrato all'Arena di Verona che, giovedì 4 dicembre, va in onda in prima serata su Canale 5.
Scaletta e ospiti di L'Ultima Notte Rosa - La Grande Festa
Questa la scaletta di L'Ultima Notte Rosa - La Grande Festa, concerto registrato lo scorso 5 ottobre:
Notte rosa
Gente di mare - con Raf
Self control - con Raf
Gli innamorati - con Marco Masini
T’innamorerai - con Marco Masini
Immensamente
Qualcosa qualcuno
Lei
Eva
Io camminerò
Donna amante mia - con Hauser
Dimentica dimentica
Il grido
Dimmi di no
Vento d’aprile
Io muoio di te
Stella stai
Italodisco - con The Kolors
Tu - con The Kolors
Ti amo - con Laura Pausini
Gli altri siamo noi - con Laura Pausini
Si può dare di più - con Laura Pausini e Raf
Gloria - con tutti gli ospiti
Ospiti del concerto di addio di Umberto Tozzi, e con lui sul palco, Laura Pausini, Raf, The Kolors, Marco Masini e Hauser.
La serata, condotta da Federica Panicucci, rientra nelle celebrazioni dei 60 anni di Fondazione AIRC: gli spettatori sono dunque invitati a sostenere la ricerca sui tumori pediatrici donando al numero solidale 45521.
L'addio alle scene di Umberto Tozzi
L'uscita dalle scene (live), Umberto Tozzi l'ha ribattezzata The Final Show - L'Ultima Notte Rosa. Sette, come le lettere del suo nome, le date: debutto il 5 marzo a Eboli e chiusura il 21 a Padova, passando per Bari (il 7), Roma (l'11), Firenze (il 14), Milano (il 18) e Torino (il 19). Poi, tra aprile e maggio, il commiato dagli stage europei con cinque concerti, come le lettere del suo cognome: il 12 aprile a Zurigo, il 26 a Graz, l'1 maggio a Bruxelles, il 6 a Parigi e deve ancora essere definito l'appuntamento di Londra.