Anna, la possibile scaletta del concerto a Padova

Giovedì 4 dicembre Anna porterà musica ed energia sul palco della Kioene Arena , questo l’indirizzo: via San Marco 53, 35129, Padova. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone , il concerto avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha fornito indiscrezioni sulla scaletta della serata. Stando a quanto ripreso da Setlist , queste le canzoni eseguite al concerto al PalaUnical di Mantova a novembre:

Dopo il concerto di Padova, l’artista proseguirà il tour con l’ultimo atteso appuntamento all’Inalpi Arena di Torino nella serata di sabato 6 dicembre. La sua prima tournée nei palazzetti ha riscosso grande successo registrando il tutto esaurito. Anna è tra le rapper più amate della scena italiana. Nel 2020 l’artista si è fatta conoscere con il brano Bando. Tra le sue canzoni popolari troviamo anche Gasolina, 30° C, Tonight e Désolée.

Nel giugno del 2024 la cantante ha pubblicato il suo primo album Vera Baddie, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. Inoltre, il lavoro ha conquistato ben quattro dischi di platino. Negli anni l’artista ha collezionato numerose collaborazioni: da 3 di cuori con Lazza (FOTO) a Vetri Neri con Ava e Capo Plaza. In totale l’artista vanta 9 dischi d’oro e 43 dischi di platino.