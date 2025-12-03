Daniele presenta il singolo Living in Between: il video

Living in Between rappresenta la realizzazione di un sogno e segna il mio ritorno discografico grazie alla preziosa collaborazione con Amira, straordinaria produttrice, musicista e cantautrice. Con profonda sensibilità, ha saputo interpretare e tradurre il cuore della mia ricerca interiore, melodica e vocale, creando un universo sonoro in cui pulsazioni elettroniche e synth si intrecciano con la chitarra di Stefano Di Blasio. In questo dialogo la mia voce può respirare liberamente, trovando un nuovo spazio di stratificazioni che ha ispirato una direzione inedita del mio canto.



Dopo l’esperienza meravigliosa al Berklee College of Music di Boston e la pubblicazione del mio primo album Prelude to your love, sentivo il bisogno di tornare all’essenza del mio racconto personale. Living in between nasce proprio da questo impulso di rinascita: un percorso intimo che, attraverso domande sulla mia identità e sulla mia storia, mi ha permesso di ritrovare un senso di unità e continuità. Ho sempre creduto nella possibilità di custodire una visione sentimentale dentro una canzone, anche quando la vulnerabilità espressa mostra parti di vissuto ancora in trasformazione. Living in between vive sospesa tra ricordi del passato e il desiderio di trasformare il presente, riflettendo la dualità della mia esperienza umana e uno sguardo che attraversa piani diversi di coscienza. Amira ha compreso profondamente questo bisogno, incoraggiandomi a esplorare nuove fibre della mia voce attraverso un arrangiamento in cui il fluire delle parti crea un'atmosfera intensa e avvolgente.



L’elemento dell’acqua è la chiave ispiratrice della mia scrittura e del mio canto. In questa immersione percettiva ho ritrovato il legame più importante con le radici materne in Toscana, dove ho registrato la canzone presso il Laboratorio Musicale di Piero Pellicanò. Grazie alla sua guida, e al sostegno della mia amica Dafney, ho vissuto un’esperienza di registrazione profonda e rigenerante. Mi ha accompagnato nella ricerca vocale anche l’insegnante Jan Fischer del Lichtenberger Institute, in cui mi sono formato per anni, scoprendo possibilità trasformative del canto che continuano a nutrirmi. La foto di copertina è nata grazie alla sensibilità luminosa del fotografo e art director William Petriccioli. La ricerca di una location vicina al mare di Viareggio, che permettesse un’esplorazione sommersa, ha trovato compimento nell’incontro con Francesco Quadrelli, regista di talento per me visionario, dotato di uno sguardo intuitivo ed evocativo. Nel creare il video ho vissuto un’emozione liberatoria fortissima, avvolto dalla quiete e carezza dell’acqua e una volta riemerso abbracciato dalla luce calda del tramonto. La poesia con cui Francesco ha restituito queste immagini è per me un dono prezioso, capace di armonizzare la mia intenzione iniziale con una nuova esperienza viva.



Vedere nascere questa canzone attraverso l’ascolto attento e caloroso di Amira ha amplificato il mio amore per il canto e rinnovato la gratitudine per questo ritorno alla mia musica, grazie anche alla cura del mix di Joao Milliet e del master di Tom Beuschel. La visione di Francesco Quadrelli ne completa il viaggio, offrendo una testimonianza autentica di un sogno che ora desidero condividere con tutti.