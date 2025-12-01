Il ricavato dei biglietti di questo spettacolo di sorrisi e musica sarà interamente destinato a supportare il progetto IO Nonostante Tutto promosso da ASI

Un teatro che si fa rifugio, un’artista che trasforma la fragilità in forza, e una serata che unisce voce, parola e musica. Il 5 dicembre 2025, alle 20.30, il Teatro Manzoni di Monza ospita Noi Nonostante Tutto, il nuovo appuntamento firmato Manzoni16 – Spazio Eventi in collaborazione con ASI – Asso Style Image aps. Al centro della scena c’è Anna Maria Barbera, attrice dalla grande profondità emotiva, conosciuta anche per il personaggio di Sconsolata. La Barbera offrirà un percorso narrativo in cui ironia, poesia e pensiero si intrecciano per raccontare le resistenze quotidiane, i silenzi, e quella luce che ciascuno prova a ritrovare nei momenti più complessi.



Ad accompagnarla, in un dialogo artistico ricercato, ci saranno i contrappunti musicali del Leo Ravera Jazz Trio, che contribuiranno a creare atmosfere intime e suggestive, amplificando il valore emotivo dei temi affrontati. L’iniziativa ha una forte valenza sociale: il ricavato dei biglietti sarà interamente destinato a supportare il progetto IO Nonostante Tutto promosso da ASI: "Il compenso non sarà economico ma più prezioso –sottolinea Anna Maria Barbera– la possibilità di riaccendere insieme quella luce che ci salva dalle gravità quotidiane, restituendoci una volontà nuova, anche quando la realtà sembra impazzire attorno a noi”. Tra parole, musica e un messaggio di solidarietà che attraversa l’intera performance, Noi Nonostante Tutto si presenta come una serata capace di emozionare e di riportare al centro la bellezza che resiste, nonostante tutto.