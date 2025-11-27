Morto a 40 anni, in Italia, il cantante albanese Shpat Kasapi

In Albania, Shpat Kasapi era una delle voci più note. Arrivato a Bologna con la moglie e con il figlioletto di 4 anni, per alcuni controlli medici al piccolo, che in Italia si sottoponeva a una terapia logopedica, il cantante si è sentito male all'improvviso. Inutili i soccorsi.

Le cause della morte

Il motivo della morte di Shpat Kasapi non è stato chiarito. In un primo momento si è parlato di infarto, successivamente di ictus. Ciò che è certo è che, Shpat Kasapi, a cena ha avvertito un forte dolore allo stomaco. Poi le sue condizioni sono peggiorate. "Stava bene, ma a cena ha avuto qualche problema di stomaco e senso di costrizione toracica, si è riposato un po' ma poi ha cominciato a preoccuparsi. Crediamo che abbia avuto un ictus, morendo sul colpo", ha dichiarato il fratello. In precedenza, Shpat aveva sofferto di qualche lieve problema cardiaco, nulla che - però - facesse pensare al peggio.

Meti Myrtezani, uno dei migliori amici di Shpat, con lui l'intera giornata, ha raccontato: "Quando l’ho accompagnato da casa all’aeroporto abbiamo parlato di questioni familiari: andava in Italia per suo figlio, lui non aveva problemi di salute. L’ultima conversazione è stata ieri alle 20:00. Mi ha detto: 'Fratello mio, ho l’influenza, mi sento raffreddato.’ Sarei dovuto andare all'aeroporto con lui venerdì". Proprio Meti, che vive in Italia, ha comunicato la notizia alla famiglia.

Insieme a Shpat, al momento della morte c'era la moglie. Che ha cercato di rianimarlo, e che ha subito chiamato i soccorsi quando si è accorta che il marito, disteso a letto, non rispondeva alla sua voce. "Sei morto tra le mie braccia. Quanto eravamo uniti, quanto eravamo collaborativi nel mantenere la nostra privacy. Te ne sei andato e ci hai lasciati qui soli, senza di te. Mi hai sempre detto che mi avresti amato finché morte non ci separava... Perché sei morto tra le mie braccia, perché mi hai spezzato il cuore in questo modo, amore mio?. Spero di incontrarti in Paradiso. Dio ti ha voluto vicino a sé, ma io non vedo l'ora di svegliarmi da questo incubo e trovarti ancora qui con noi".