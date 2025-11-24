Addio a Jimmy Cliff, la leggenda del reggae aveva 81 anni

il triste annuncio

"E' con profonda tristezza che vi comunico che mio marito, Jimmy Cliff, è mancato a causa di una crisi epilettica seguita a una polmonite", ha scritto "Sono grata alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi colleghi e artisti che hanno condiviso con lui il suo percorso. A tutti i suoi fan in tutto il mondo: sappiate che il vostro sostegno è stato la sua forza per tutta la sua carriera".

i successi e i riconoscimenti

Con brani come You Can Get It If You Really Want, I Can See Clearly Now e Wonderful World, Beautiful People, Cliff - uno dei pochi musicisti, insieme a Bob Marley e ad altri, a essere stato insignito dell'Ordine al Merito della Giamaica - si conquistò un vasto e duraturo seguito di fan negli Usa come in Europa. Due i Grammy vinti nell'arco della carriera: miglior registrazione reggae nel 1986 per Cliff Hanger e miglior album reggae nel 2013 per Rebirth.



Il primo ministro giamaicano Andrew Holness ha reso omaggio a "un vero gigante culturale la cui musica ha portato il cuore della nostra nazione nel mondo". Per Holness Jimmy Cliff "ha raccontato la nostra storia con onestà e anima. La sua musica ha sostenuto persone nei momenti difficili, ha ispirato generazioni e ha contribuito a plasmare il rispetto globale di cui la cultura giamaicana gode oggi".



Negli Usa il successo era arrivato nel 1972 con The Harder They Come: il film restò per anni in programmazione nelle sale nelle fasce di mezzanotte, alimentato da fan che poi acquistarono la colonna sonora i cui erano inclusi anche brani iconici come il melodico Many Rivers to Cross e Sitting in Limbo. Recensendo il film per il New York Times, il critico di allora disse che Cliff era un protagonista "energico e naturale" e che le rappresentazioni di povertà e violenza contrastavano la percezione all'estero della Giamaica come un'isola spensierata da vacanza. Poco dopo l'uscita del film, Cliff tenne i suoi primi grandi concerti negli Stati Uniti, anche se alcuni critici non erano ancora pronti ad abbracciare la sua musica.