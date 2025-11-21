Modà, la possibile scaletta del concerto a Roma

A poche settimane dal doppio appuntamento, domenica 23 novembre la formazione guidata da Kekko Silvestre tornerà sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone , il concerto avrà inizio alle ore 21.00 . Attesi i grandi successi. Stando a quanto ripreso da Setlist , ecco le canzoni proposte al concerto allo stadio San Siro di Milano nel giugno di quest’anno.

A nove anni dall’ultima volta, a giugno i Modà sono tornati sul palco dello stadio San Siro per una grande serata di festa: “Ci avete fatto emozionare, sorridere, commuovere e avete cantato con noi ogni parola. Grazie per aver reso la Notte dei Romantici qualcosa che porteremo nel cuore”. A febbraio il gruppo ha pubblicato l’album 8 canzoni contenente anche il brano Non ti dimentico presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo.