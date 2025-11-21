Modà, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo il concerto al Palazzo dello Sport, i Modà proseguiranno la tournée con gli ultimi tre appuntamenti in programma al Palaflorio di Bari e all’Inalpi Arena di Torino
Nuovo appuntamento al Palazzo dello Sport. Il 23 novembre i Modà saranno in concerto a Roma, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.
modà a roma, la possibile scaletta del concerto
A poche settimane dal doppio appuntamento, domenica 23 novembre la formazione guidata da Kekko Silvestre tornerà sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Attesi i grandi successi. Stando a quanto ripreso da Setlist, ecco le canzoni proposte al concerto allo stadio San Siro di Milano nel giugno di quest’anno.
- Intro
- Tutto non è niente
- Vivo da Re
- Sono già solo
- Non ti mancherà mai il mare
- Cuore e vento
- Non è mai abbastanza
- Forse non lo sai / Sogno nel cassetto / Uomo diverso / Dimmelo / Cuore di cemento / Passione maledetta
- Cash
- Salvami
- Come hai sempre fatto
- Anche stasera
- Gioia
- Quel sorriso in volto
- Quelli come me
- Forse
- Stella cadente / Bellissimo / Il foglietto col tuo nome / Se si potesse non morire / Quello che non ti ho detto (Scusami) / Favola / Volevo dirti / Mani inutili
- Non ti dimentico
- Per una notte insieme
- Tappeto di fragole
- La notte
- Come un pittore
- Arriverà
- In tutto l’universo
- Viva i romantici
Approfondimento
Sanremo 2025, i Modà in gara con la canzone Non ti dimentico. FOTO
Dopo il concerto al Palazzo dello Sport, i Modà (FOTO) proseguiranno la tournée con gli ultimi tre appuntamenti in programma al Palaflorio di Bari e all’Inalpi Arena di Torino. Ecco i dettagli dei prossimi concerti:
- 26 novembre, Bari - Palaflorio
- 27 novembre, Bari - Palaflorio
- 2 dicembre, Torino - Inalpi Arena
Approfondimento
Festival di Sanremo, Kekko dei Modà cade dalle scale dietro le quinte
A nove anni dall’ultima volta, a giugno i Modà sono tornati sul palco dello stadio San Siro per una grande serata di festa: “Ci avete fatto emozionare, sorridere, commuovere e avete cantato con noi ogni parola. Grazie per aver reso la Notte dei Romantici qualcosa che porteremo nel cuore”. A febbraio il gruppo ha pubblicato l’album 8 canzoni contenente anche il brano Non ti dimentico presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo.