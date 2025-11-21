Clara, è uscito il nuovo singolo Codice rosso con Ketama126

Due mondi vocali opposti che si incontrano. E' il nuovo singolo di Clara che si intitola Codice Rosso feat. Ketama126 ed è una ballad intensa che racconta una storia d’amore vissuta al limite, dove passione e fragilità si intrecciano fino a diventare un’emergenza emotiva. Codice Rosso mette in dialogo due mondi opposti ma complementari: la voce limpida e diretta di Clara incontra il timbro ruvido e profondo di Ketama126 , creando un equilibrio perfetto tra dolcezza e disincanto. Il singolo esplora quel punto di rottura in cui l’amore continua a esercitare una forza magnetica anche quando fa male, trasformando il caos in una dipendenza emotiva che diventa difficile da sciogliere.

LA STAGIONE LIVE DI CLARA TERMINA A ROMA E MILANO

Codice Rosso arriva dopo la pubblicazione della versione acustica di Uragani, uscita il 12 novembre, che ha messo in risalto la dimensione più intima e interpretativa di Clara. Codice Rosso rappresenta un nuovo capitolo nella crescita artistica della cantautrice, confermando la sua capacità di raccontare con autenticità sentimenti complessi e contraddittori attraverso un linguaggio diretto e contemporaneo. Il 2025 è un anno importante per Clara, segnato da tanta musica e concerti dal vivo. L’artista sarà protagonista di due ultime date che chiuderanno la sua stagione live: il 28 novembre all’Orion di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.