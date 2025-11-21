Clara, è uscito il nuovo singolo Codice rosso con Ketama126

La canzone esplora quel punto di rottura in cui l’amore continua a esercitare una forza magnetica anche quando fa male
Due mondi vocali opposti che si incontrano. E' il nuovo singolo di Clara che si intitola Codice Rosso feat. Ketama126 ed è una ballad intensa che racconta una storia d’amore vissuta al limite, dove passione e fragilità si intrecciano fino a diventare un’emergenza emotiva. Codice Rosso mette in dialogo due mondi opposti ma complementari: la voce limpida e diretta di Clara incontra il timbro ruvido e profondo di Ketama126, creando un equilibrio perfetto tra dolcezza e disincanto. Il singolo esplora quel punto di rottura in cui l’amore continua a esercitare una forza magnetica anche quando fa male, trasformando il caos in una dipendenza emotiva che diventa difficile da sciogliere.
LA STAGIONE LIVE DI CLARA TERMINA A ROMA E MILANO
Codice Rosso arriva dopo la pubblicazione della versione acustica di Uragani, uscita il 12 novembre, che ha messo in risalto la dimensione più intima e interpretativa di Clara. Codice Rosso rappresenta un nuovo capitolo nella crescita artistica della cantautrice, confermando la sua capacità di raccontare con autenticità sentimenti complessi e contraddittori attraverso un linguaggio diretto e contemporaneo. Il 2025 è un anno importante per Clara, segnato da tanta musica e concerti dal vivo. L’artista sarà protagonista di due ultime date che chiuderanno la sua stagione live: il 28 novembre all’Orion di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.
Approfondimento
Clara, esce oggi il singolo Uragani: testo e significato
©Getty
Clara, da attrice di Mare Fuori a cantante di Sanremo con Febbre
Per la 75ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dall'11 al 15 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti, la giovane cantautrice di Varese ha scelto il brano Febbre, un vero e proprio 'termometro di sentimenti'