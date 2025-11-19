Offerte Black Friday
The AI Effect alla Milano Music Week, tra musica, diritti e impatto sociale

Musica

Women of Change Italia e Mokamusic presentano The AI Effect: musica, diritti e impatto sociale, Public Discussion ideata e moderata da Anita Falcetta. L’incontro, ospitato al DETUNE il 21 novembre alle 18:30, riunisce artisti, produttori ed esperti legali per affrontare il rapporto tra creatività e Intelligenza Artificiale, con interventi di Abussi, Gohara, Saturnino, Google, FAPAV e Sony Music Publishing

Nell’ambito della Milano Music Week arriva The AI Effect: musica, diritti e impatto sociale, un incontro pubblico che mette al centro il rapporto tra creatività, tutela del diritto d’autore e Intelligenza Artificiale. L’evento è promosso da Women of Change Italia, associazione impegnata nella valorizzazione culturale e sociale, insieme a Mokamusic, realtà attiva nell’industria della produzione musicale.

La discussione si terrà alle 18:30 al DETUNE di via Felice Casati 24, uno degli spazi più riconoscibili della scena musicale milanese. A moderare l’appuntamento sarà Anita Falcetta, Presidente di Women of Change Italia, cofondatrice di Mokamusic e Consigliera per le Imprese Culturali e Creative di Asseprim-Confcommercio. L’iniziativa gode del patrocinio di Asseprim-Confcommercio e di AIRIA – Associazione Regolazione Intelligenza Artificiale.

Anita Falcetta

Un confronto tra artisti, produttori e giuristi

Sul palco interverranno figure chiave del panorama musicale e della tutela della proprietà intellettuale. Tra loro:

  • Philip Abussi, Founding Partner di Mokamusic, Music Supervisor, compositore e AI Artist;

  • Taketo Gohara, produttore discografico, arrangiatore, compositore e sound designer, nonché Founding Partner di DETUNE;

  • Saturnino Celani, bassista;

  • Federico Bagnoli Rossi, Presidente e Direttore Generale FAPAV;

  • Giacomo De Poli, Direttore Artistico di Lifegate Radio;

  • Marco Boarino, Direttore Artistico e regista internazionale, Creative Director dei live di Dardust e regista della Cerimonia d’Apertura delle prossime Paralimpiadi Invernali;

  • Carmelo Fontana, Senior Regional Counsel Google e Presidente AIRIA;

  • Federico Fusco, Partner IPDT – Dentons;

  • Camilla Siola, Legal & Business Affairs Manager per Sony Music Publishing.

Musica e IA tra opportunità e rischi

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto concreto sui vantaggi e sulle criticità legate all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in ambito musicale. Al centro dell’incontro ci saranno temi come la protezione delle opere creative, l’evoluzione delle normative europee sul diritto d'autore e l’impatto che le nuove tecnologie hanno sui professionisti del settore.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo della musica e del suono come strumenti di inclusione, coesione e benessere collettivo, in un momento storico in cui l’ecosistema artistico è chiamato a rinnovarsi senza perdere la sua identità.

Un appuntamento aperto alla città

L’evento, inserito nel programma ufficiale della Milano Music Week, si propone di creare connessioni tra artisti, creativi, professionisti e pubblico, offrendo uno spazio di ascolto e partecipazione attiva. La presenza di ospiti provenienti da ambiti differenti – musicale, tecnologico e legale – garantisce un approccio multidisciplinare al tema dell’Intelligenza Artificiale.

La partecipazione è gratuita. È possibile registrarsi sul sito di Women of Change Italia.

Per ulteriori informazioni: anita@mokamusic.com – 347 786 1420

