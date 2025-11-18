Il Maestro Umberto Scipione entra nella TOP 5 dei SIAE Music Awards 2025 con la colonna sonora di Succede anche nelle migliori famiglie, diretto e interpretato da Alessandro Siani. Una nuova nomination dopo il successo del 2023 e il World Soundtrack Awards 2024, che celebra un percorso musicale capace di unire eleganza, emozione e versatilità. I vincitori saranno annunciati il 22 novembre alla Milano Music Week

Per la seconda volta, dopo la nomination conquistata nel 2023, è di nuovo ai primi posti della graduatoria di questo prestigioso premio che celebra gli autori e gli editori italiani di maggior successo nel nostro Paese e all’estero.

Vincitore del World Soundtrack Awards 2024, il noto compositore di fama nazionale ed internazionale, che ha al suo attivo quattro nomination al David di Donatello, è nella TOP 5 della categoria “Colonna Sonora Cinema” dei SIAE Music Awards 2025. Diciotto sono le categorie, per ciascuna di esse cinque nomination che si basano sulle rilevazioni sia dei consumi di musica certificati da SIAE che delle royalties distribuite e pagate nel 2025. Sulla scia dei rinomati Ascap Awards negli Stati Uniti, Ivor Novello Awards nel Regno Unito, Grands Prix Sacem in Francia, la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) con i suoi Awards punta i riflettori sulla creatività musicale nazionale, premiando i brani e gli autori che sono stati più ascoltati, ballati, cantati e condivisi nel 2024.

SIAE Music Awards non è solo un premio, è un grazie a tutti coloro che fanno vivere la musica: agli autori, ai compositori, agli artisti, agli editori, a chi lavora dietro le quinte per trasformare un’idea, una melodia, una parola in qualcosa che arriva al cuore delle persone.

E quando sono in gioco le emozioni, il pensiero va al Maestro Umberto Scipione che rappresenta “il cupido” per eccellenza: attraverso le sue colonne sonore sa colpire l’animo umano con le “note” della sensibilità, dell’eleganza e della raffinatezza. “Note” che hanno rapito spettatori così numerosi da consentirgli per la seconda volta di salire nei gradini più alti del consenso popolare.

A questo pubblico caloroso, presente, immancabile ad ogni suo appuntamento sul grande schermo come sui palcoscenici, Scipione dedica il primo ringraziamento: “L’affetto, la stima, la partecipazione dei fan sono la linfa vitale della mia creatività, delle mie composizioni, della mia passione per la musica. Le emozioni che mi trasmettono sono il pentagramma sul quale scrivo le mie musiche, le melodie con le quali provo ad abbracciarli tutti, a regalare una carezza e un sorriso alla loro anima. Grazie perché senza Voi la mia musica non potrebbe “vivere”.

E poi il grazie si estende a tutti i suoi collaboratori: “Desidero condividere la grande emozione di questa nomination con tutti coloro che camminano al mio fianco e mi aiutano a far sì che ogni emozione venga trasmessa a chi ascolta nel modo migliore: assistenti, ingegnere del suono, addetto stampa e social manager”.

Delicata, intensa e divertente è la colonna sonora in nomination composta da oltre 30 brani originali pubblicati in CD da IIF – Italian International Film: un’opera musicale che ha riempito di forza e poesia una commedia ricca di riflessioni sulla famiglia, sui segreti e gli affetti che covano sotto lo stesso tetto.

“Il film Succede anche nelle migliori famiglie – afferma Scipione - richiedeva, come spesso accade nelle commedie, un lavoro complesso, poliedrico e versatile dal punto di vista musicale poiché utilizzava tutte le tecniche della comicità più pura, dall’equivoco alla battuta, allo sketch tradizionale, allo slapstick dalle trovate inverosimili e sorprendenti, lasciando ampio spazio ai sentimenti più profondi, quelli familiari. Per tale motivo mi piace considerare questa nomination non solo come un importante riconoscimento alla mia musica, ma soprattutto come un meritato applauso alle colonne sonore create per questo genere cinematografico. La commedia mette il compositore di fronte ad ‘un arcobaleno’ di sensazioni e situazioni: dalla comicità al sentimento, alla suspense, in un fluire continuo di stati d’animo ed emozioni contrastanti. La sua abilità sarà nel creare un quadro musicale di grande armonia, in cui i diversi colori delle note, magicamente, daranno ‘luce’ ad ogni sfumatura, ad ogni emozione, ad ogni sguardo dell’animo umano portato in scena”.

Il 22 Novembre 2025, al Superstudio Più di Milano, saranno proclamati i vincitori di ogni categoria dei SIAE Music Awards, nel corso della serata–evento, organizzata da SIAE, prodotta da Friends & Partners e condotta da AMADEUS, nell’ambito di MILANO MUSIC WEEK 2025.

Appuntamento, dunque, nella metropoli milanese per una serata che accenderà “le luci della ribalta” sugli autori ed editori italiani nel nome dell’eccellenza e della creatività.