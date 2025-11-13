Giovedì presenta il singolo Tutta Questa Pioggia: il video

Ci sono amori che nascono nella mente, si nutrono di immaginazione e riempiono la realtà di colore. Tutta questa pioggia parla proprio di questo: dell’idea di un amore che non è ancora accaduto, ma che nella fantasia diventa perfetto, necessario, vivo. È una canzone che racconta la parte più pura e irrazionale del sentimento, quella che ci fa sognare ad occhi aperti ed immaginare futuri che non esistono ancora, ma che ci fanno stare bene. Nel videoclip abbiamo voluto rappresentare proprio questo stato sospeso, dove realtà e immaginazione si confondono. Tutto accade tra la casa e la mente di Giulio, il protagonista. All’inizio, il suo mondo è grigio, quasi statico. Ma ogni volta che si lascia trasportare dai pensieri, la realtà cambia volto: si trasforma in un luogo finto ma bellissimo e colorato. Un’estetica volutamente un po’ kitsch, perché volevamo restituire quella sensazione di sogno lucido, dove anche le cose tristi sembrano diventare positive.



La storia comincia con Giulio che scrive una lettera alla ragazza di cui è innamorato. Quando chiude gli occhi per concentrarsi su cosa scrivere, la videocamera si avvicina al suo volto e ci trasporta nel suo sogno. Inizia così un viaggio immaginario: lo vediamo proiettato nel futuro, immerso in un amore ideale, fino ad immaginarsi la vita da anziano accanto a lei. Nel frattempo, la narrazione alterna il sogno alla realtà, dove Giulio e la band osservano tutto come spettatori, continuando a cantare. Verso la fine, il sogno si interrompe: Giulio riapre gli occhi e capisce che tutto ciò che aveva vissuto era solo nella sua mente. Ma quel momento di consapevolezza non è una sconfitta: è la scintilla che gli dà coraggio. Riprende la lettera, la conclude e decide finalmente di consegnarla di persona alla ragazza. Il finale resta aperto: volevamo lasciare allo spettatore la libertà di immaginare cosa accade dopo.



Tutta questa pioggia è, in fondo, un inno all’immaginazione, a quella parte di noi che sa rendere bellissimo anche ciò che non è reale. È un invito a non avere paura dei sogni e delle illusioni, perché anche quando non diventano realtà, riescono comunque a cambiare il modo in cui guardiamo il mondo. È una canzone che parla di speranza, di leggerezza e di quel coraggio silenzioso che ci spinge a fare il primo passo, anche sotto la pioggia.



Scritto e diretto da Simone Massari. DOP: Simone Massari, Giulia Mancini. Lighting Assistant: Giulia Mancini. Editing, Camera Operator: Francesco Rosamilia. Color Grading: Enrico Musso. Styling: Manuela Arno, Micaela Centola, Angelica Malafronte. Grazie a Renato, Stela, Irene ed Angelo.