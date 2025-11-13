È scomparso a 43 anni il dj viareggino Andrea Paci

Offerte Black Friday
Addio al dj viareggino Andrea Paci, collaborò con Vasco Rossi e Jennifer Lopez

Musica
Foto dalla pagina Facebook di Andrea Paci

Andrea Paci, 43 anni, storico dj viareggino e anima musicale del Carnevale di Viareggio, è morto dopo aver combattuto una malattia. Conosciuto per la sua attività artistica e per l’impegno nel volontariato, aveva collaborato con diverse associazioni del territorio. Profondo il cordoglio del mondo del Carnevale e degli ambienti musicali della Versilia, dove era molto stimato

Viareggio piange Andrea Paci, 43 anni, figura di riferimento della scena musicale cittadina e presenza costante del Carnevale. Il dj è morto dopo un periodo segnato da una malattia contro la quale combatteva da tempo. La notizia della scomparsa è stata confermata dalla famiglia e ha generato un’ondata di cordoglio in tutta la Versilia.

Un dj molto conosciuto tra Versilia e grandi eventi

La carriera di Paci era iniziata quando era ancora adolescente, attratto dal mixer e dai palchi. Nel corso degli anni aveva costruito una solida reputazione in Versilia, collaborando con locali, eventi e realtà musicali della zona. Nel suo percorso aveva anche affiancato artisti di primo piano, tra cui Vasco Rossi e Jennifer Lopez, partecipando a progetti e iniziative che avevano ampliato i suoi orizzonti professionali.

 

Il legame con il Carnevale di Viareggio

La sua presenza al Carnevale di Viareggio era una consuetudine: Paci rappresentava una delle anime musicali della manifestazione, contribuendo a creare l’atmosfera festosa delle feste cittadine, dai viali ai rioni. Era inoltre tra i promotori e sostenitori del Festival di Burlamacco, uno degli appuntamenti collaterali più amati. La Fondazione Carnevale lo ha ricordato come un professionista appassionato e una persona capace “di portare gioia ovunque andasse”.

 

L’impegno nel sociale

Accanto alla musica, Paci era molto attivo nel volontariato. Aveva collaborato con diverse realtà del territorio – dalla Misericordia alla Croce Verde, dalla Croce Rossa all’associazione Aipd Versilia – sostenendo iniziative e attività rivolte alla comunità. Un impegno che molti, oggi, ricordano come parte essenziale della sua identità.

 

Il cordoglio della città

La notizia della sua morte ha immediatamente generato numerosi messaggi di vicinanza alla famiglia. Il mondo del Carnevale, i colleghi dj, le associazioni e i tanti che hanno condiviso eventi e progetti con lui hanno sottolineato la sua disponibilità, l’energia con cui affrontava il lavoro e il legame profondo con Viareggio. La salma è esposta al cimitero della Misericordia per consentire l’ultimo saluto.

Spettacolo: Per te