È scomparso a 43 anni il dj viareggino Andrea Paci

Andrea Paci, 43 anni, storico dj viareggino e anima musicale del Carnevale di Viareggio, è morto dopo aver combattuto una malattia. Conosciuto per la sua attività artistica e per l’impegno nel volontariato, aveva collaborato con diverse associazioni del territorio. Profondo il cordoglio del mondo del Carnevale e degli ambienti musicali della Versilia, dove era molto stimato

Un dj molto conosciuto tra Versilia e grandi eventi

La carriera di Paci era iniziata quando era ancora adolescente, attratto dal mixer e dai palchi. Nel corso degli anni aveva costruito una solida reputazione in Versilia, collaborando con locali, eventi e realtà musicali della zona. Nel suo percorso aveva anche affiancato artisti di primo piano, tra cui Vasco Rossi e Jennifer Lopez, partecipando a progetti e iniziative che avevano ampliato i suoi orizzonti professionali.

Il legame con il Carnevale di Viareggio

La sua presenza al Carnevale di Viareggio era una consuetudine: Paci rappresentava una delle anime musicali della manifestazione, contribuendo a creare l’atmosfera festosa delle feste cittadine, dai viali ai rioni. Era inoltre tra i promotori e sostenitori del Festival di Burlamacco, uno degli appuntamenti collaterali più amati. La Fondazione Carnevale lo ha ricordato come un professionista appassionato e una persona capace “di portare gioia ovunque andasse”.