The Neighbourhood in concerto in Italia nel 2026: ecco dove e quando

L'appuntamento è lunedì 4 maggio 2026 all’Unipol Forum di Milano. Il 14 novembre uscirà il nuovo disco (((((ultraSOUND)))))) che segna il grande ritorno della band dopo cinque anni
I The Neighbourhood arrivano con l’unico appuntamento italiano del The Wourld Tour lunedì 4 maggio 2026 all’Unipol Forum di Milano. Il 14 novembre uscirà il nuovo disco (((((ultraSOUND)))))) che segna il grande ritorno della band dopo cinque anni di attesa. (((((ultraSOUND))))) è un disco che sembra più un rinnovamento che un ritorno. La band californiana che ha definito la malinconia pop in bianco e nero degli anni 2010 ha ritrovato le proprie sfumature. Registrato prima ai Conway Studios di Los Angeles con il collaboratore di lunga data Justyn Pilbrow, poi completato in una piccola sala prove di Van Nuys chiamata The Beehive con la produzione di Jono Dorr, (((((ultraSOUND))))) cattura Jesse Rutherford, Zach Abels, Jeremy Freedman, Mikey Margott e Brandon Fried che si ritrovano dopo una pausa di tre anni: “Non eravamo obbligati a realizzare questo disco -commenta Abels- ma siamo tornati perché lo volevamo. È stato come tornare in garage: divertente e senza troppi controlli”.
Senza scadenze imposte dall'etichetta discografica e senza nessuno che li controllasse, le sessioni si sono svolte in modo naturale: “Nessuno ci diceva cosa dovevamo fare -aggiunge Fried- e per la prima volta eravamo autonomi: niente etichetta, niente contratto, solo noi che decidevamo di fare di nuovo musica”.
IL NUOVO ALBUM (((((ultraSOUND))))) HA 15 CANZONI
In quindici tracce, la band abbandona le apparenze e privilegia le emozioni rispetto all'apparenza. Private, la canzone che dà il titolo all'album, trasforma l'introspezione in un ritmo ipnotico: “A volte non trovavo le parole -spiega il frontman Rutherford- ci sarebbe voluto un ecografo per vedere cosa provavo, per guardare dentro di me e dire: oh, ecco cosa sta succedendo". Il grigio, il colore che un tempo rifiutavano, attraversa (((((ultraSOUND))))) come una silenziosa rivelazione. Nel 2013 avevano persino scritto No Grey come dichiarazione di assoluti. Ora quella tonalità compare nella copertina e in diverse canzoni, metafora di sfumature e crescita: “Prima era tutto bianco o nero -chioa Rutherford- ora è grigio”. (((((ultraSOUND))))) suona come una band che non ha nulla da dimostrare e tutto da dire: cinque musicisti che riscoprono l'equilibrio tra controllo e caos che li ha resi importanti in primo luogo.
Approfondimento
"LUX" di Rosalìa: opera tra tradizione, sperimentazione e spiritualità
©Getty
Miley Cyrus, da Hannah Montana ad oggi
Destiny Hope Cyrus è nata a Nashville il 23 novembre 1992. Diventata celebre in tutto il mondo con il ruolo di Hannah Montana nella sitcom omonima di Disney Channel, è esplosa come artista pop negli anni Dieci del Duemila affermandosi come personaggio di primo piano dello showbiz globale per i suoi progetti musicali, la sua vita privata, le sue love story e i suoi molti cambi di look e stile. Ecco una carrellata delle foto più belle