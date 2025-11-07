The Neighbourhood in concerto in Italia nel 2026: ecco dove e quando

I The Neighbourhood arrivano con l’unico appuntamento italiano del The Wourld Tour lunedì 4 maggio 2026 all’Unipol Forum di Milano. Il 14 novembre uscirà il nuovo disco (((((ultraSOUND)))))) che segna il grande ritorno della band dopo cinque anni di attesa. (((((ultraSOUND))))) è un disco che sembra più un rinnovamento che un ritorno. La band californiana che ha definito la malinconia pop in bianco e nero degli anni 2010 ha ritrovato le proprie sfumature. Registrato prima ai Conway Studios di Los Angeles con il collaboratore di lunga data Justyn Pilbrow, poi completato in una piccola sala prove di Van Nuys chiamata The Beehive con la produzione di Jono Dorr, (((((ultraSOUND))))) cattura Jesse Rutherford, Zach Abels, Jeremy Freedman, Mikey Margott e Brandon Fried che si ritrovano dopo una pausa di tre anni: “Non eravamo obbligati a realizzare questo disco -commenta Abels- ma siamo tornati perché lo volevamo. È stato come tornare in garage: divertente e senza troppi controlli”.

Senza scadenze imposte dall'etichetta discografica e senza nessuno che li controllasse, le sessioni si sono svolte in modo naturale: “Nessuno ci diceva cosa dovevamo fare -aggiunge Fried- e per la prima volta eravamo autonomi: niente etichetta, niente contratto, solo noi che decidevamo di fare di nuovo musica”.