Scuola musica Fiesole, grandi direttori per l'Orchestra giovanile

Un nuovo progetto nell’ambito della candidatura di Fiesole a Capitale italiana della cultura 2028. Con James Conlon, Fabio Luisi, Oksana Lyniv, Michele Mariotti, Antonio Pappano, Corrado Rovaris e gli emergenti Glass Marcano e Dayner Tafur-Dìaz

In questi anni molti appassionati musicisti hanno collaborato con l’OGI, superando le difficoltà del periodo pandemico e garantendo l’elevata qualità delle attività, comprese quelle cameristiche. A tutti va la più profonda gratitudine della Scuola, che continuerà senz’altro ad avvantaggiarsi del loro contributo.

Oltre al Maestro Pappano hanno dato la loro adesione direttori che non hanno bisogno di presentazioni, ovvero grandi personalità musicali quali James Conlon , Fabio Luisi , Oksana Lyniv Michele Mariotti , e Corrado Rovaris , cui si aggiungono due direttori emergenti quali la venezuelana Glass Marcano ed il peruviano Dayner Tafur-Díaz : lavorare con loro sarà per i giovani musicisti un arricchimento speciale, e la “personalità” dell’orchestra ne risulterà indiscutibilmente rafforzata.

Grandi novità per il prossimo triennio: l’ Orchestra Giovanile Italiana sarà guidata tra il 2026 e il 2028 da musicisti di primissimo piano, a cominciare da Sir Antonio Pappano , che nei mesi scorsi ha visitato la Scuola esprimendo il suo entusiasmo per l’attività formativa che vi si svolge.

La storia dell'OGI

L’Orchestra Giovanile Italiana è un progetto maturo: ha compiuto da poco 40 anni di ininterrotta e gloriosa attività al servizio dei giovani musicisti, ai quali ha offerto straordinarie opportunità di crescita artistica, determinando un salto qualitativo nella vita musicale del Paese.

Oggi l’orchestra è al centro di un ambizioso progetto di ulteriore sviluppo grazie all’impulso impresso dalla Sovrintendente della Scuola Anna Maria Meo, che ha messo in campo le sue energie per ottenere da alcuni celebri direttori d’orchestra la disponibilità a guidare l’OGI, con l’obiettivo di proseguire sulla strada tracciata da Piero Farulli (che, con voce tonante, intimava ai più insigni e autorevoli direttori di dare il loro contributo).

La risposta delle istituzioni

"Siamo orgogliosi di essere al fianco della Scuola di Musica di Fiesole e dell’Orchestra Giovanile Italiana - afferma Bernabò Bocca, Presidente di Fondazione CR Firenze - poiché esprimono il valore della formazione musicale d’eccellenza. L’OGI è uno dei fiori all’occhiello della vita culturale del nostro Paese: un progetto che incarna la visione di Piero Farulli, quella di una musica intesa come cittadinanza attiva e crescita collettiva, più attuale che mai dopo quarant’anni. Con questo nuovo capitolo, grazie all’impegno della Sovrintendente Anna Maria Meo, l’Orchestra ritrova una dimensione internazionale e un dialogo con un parterre straordinario di direttori. Sostenerla significa investire nel futuro: nel talento, nella disciplina, nella cultura come strumenti di coesione e sviluppo per il nostro territorio".

"La cultura è il bene più prezioso che abbiamo in Toscana e in Italia - dichiara Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana - e in questo senso un tassello fondamentale è rappresentato dalla Scuola di Musica di Fiesole, eccellenza nel mondo, nello spirito del suo grande fondatore il maestro Piero Farulli, che accanto al valore artistico pose sempre anche il valore sociale ed educativo della musica per bambini e ragazzi. I grandi direttori d'orchestra da tutto il mondo tornano a dirigere l'Orchestra Giovanile Italiana, un grande progetto che presentiamo oggi a Roma insieme a Gianni Letta, la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti, Bernabò Bocca presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la sovrintendente Anna Maria Meo. La musica ha un ruolo fondamentale nel panorama culturale italiano, per questo la valorizzazione dell'Orchestra Giovanile Italiana è centrale anche nell'ottica della candidatura di Fiesole a Capitale della Cultura Italiana 2028, che sosteniamo con grande convinzione".

"La Scuola di Musica di Fiesole e l’Orchestra Giovanile Italiana - commenta il sindaco di Fiesole e Presidente della Scuola di Musica Cristina Scaletti - rappresentano da sempre un patrimonio straordinario per la nostra città e per l’intero panorama musicale nazionale. La presenza di direttori di fama internazionale al fianco dei nostri giovani musicisti testimonia la forza e la vitalità di un progetto che unisce formazione, eccellenza e visione per il futuro. Questo importante annuncio si inserisce pienamente nell’ambito della candidatura di Fiesole a capitale italiana della cultura 2028, un percorso in cui la musica costituisce uno dei pilastri fondamentali. Infatti, il primo capitolo del dossier di candidatura, intitolato “Fiesole, città che risuona”, mette al centro il ruolo della Scuola di Musica e prevede, tra i progetti principali, proprio il rilancio dell’Orchestra Giovanile Italiana, con un programma rafforzato di attività, nuovi percorsi formativi, masterclass e residenze artistiche affidate a direttori di prestigio internazionale. Fiesole è fiera di essere la casa di una realtà che continua a far crescere generazioni di talenti e a diffondere nel mondo il valore universale della musica come strumento di cultura, dialogo e coesione sociale".