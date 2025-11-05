Offerte Sky
Angelo Trane canta “Le ragazze del 1960”: un omaggio elegante alla Dolce Vita

Musica

Voce vellutata e atmosfere rétro per Le ragazze del 1960, il nuovo brano di Angelo Trane scritto da Carla Vistarini e composto da Franco Micalizzi. Un viaggio musicale tra grazia, malinconia e femminilità, prodotto da New Team Music e ispirato all’Italia della Dolce Vita

E disponibile su tutte le piattaforme digitali “Le Ragazze del 1960”-  testo di Carla Vistarini, musica di Franco Micalizzi , interpreta Angelo Trane. Prodotto da Franco Micalizzi- Etichetta New Team Music

Le ragazze degli anni ’60”, singolo interpretato magistralmente da Angelo Trane, raffinato crooner dalla voce morbida e avvolgente.  Atmosfere sospese, sound  coinvolgente e suggestivo caratterizzano il brano che richiama quelle calde e suadenti melodie degli anni 60’, ancora oggi così tanto amate.

Un viaggio musicale tra eleganza, dolcezza e fascino senza tempo, dalle tinte in bianco e nero e dalle sensuali sonorità, “Le ragazze del 1960” è una canzone potente che arriva dritta al cuore con disarmante dolcezza.  

 Il testo  porta la firma di Carla Vistarini, autrice di canzoni storiche scritte per artisti come Ornella Vanoni (La voglia di sognare), Mina (Buonanotte, Buonanotte), Renato Zero, Mia Martini (La nevicata del ‘56), Patty Pravo, Riccardo Fogli e  Amedeo Minghi. La musica è di Franco Micalizzi, direttore d’orchestra, arrangiatore e celebre compositore di colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema italiano, tra cui Lo chiamavano Trinità, Roma a mano armata Napoli violenta, L’ultima Neve di Primavera.

 “Le ragazze del 1960” è un omaggio alle donne, ispirata all’Italia della Dolce Vita, la canzone celebra la femminilità la sua grazia ed eleganza. E’ un tributo ad un’epoca in cui si ballava e ci si guardava negli occhi:

 

La musica deve continuare ad essere un linguaggio universale di emozioni condivise - sottolinea Franco Micalizzi - perché solo dando voce ai sentimenti possiamo davvero toccare il cuore di chi ascolta”.

 

Angelo Trane, cantante pianista e sassofonista tra i più apprezzati della scena musicale italiana , reduce dal successo televisivo del programma estivo di Rai 2 che lo ha visto protagonista per tutta la stagione, con la sua versatilità  e il suo charme  conduce l’ascoltatore in un mondo di bellezza autentica che fa bene al cuore.

