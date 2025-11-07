Sono trascorsi 50 anni da quando la prima, indimenticabile scintilla di Stasera che sera prese vita, diventando il primo grande successo dei Matia Bazar e, in qualche modo, la colonna sonora di intere generazioni. Oggi, sentivamo che era il momento giusto per celebrare questa ricorrenza non con una semplice riproposizione, ma con una veste nuova ed essenziale: da qui la nostra nuova versione acustica del brano. Per celebrarlo abbiamo scelto di tornare alle origini, alla pura semplicità: una chitarra e due voci. Ed è proprio qui che si inserisce la magia del nostro incontro, quello che è accaduto per la prima volta nel 2019, dopo un incontro fortuito in un hotel a Firenze.



La sintonia che ci lega, l’affinità delle nostre anime artistiche, è la vera chiave di volta di questa rielaborazione. Questa versione di Stasera che sera è l’espressione della nostra cifra artistica: l'arrangiamento in chiave acustica dona al brano una nuova profondità emotiva, esaltando l'essenza melodica originale. Abbiamo voluto sottolineare l'eleganz della chitarra e la semplicità di un arrangiamento che riporta il pezzo alla sua forma più pura. Non ci servono fronzoli, ma conta solo la melodia, l'interpretazione e, soprattutto, il feeling che ci unisce.



Questa semplicità e il sentimento che ci lega dovevano essere i protagonisti assoluti

anche del nostro videoclip. La volontà di registrare in studio era legata proprio a questa idea di immediatezza. Abbiamo scelto di girarlo in una sala prove presso gli studi di registrazione Music Station di Bologna, un luogo che ci ha fatto ritrovare il sapore degli esordi e delle notti insonni, intente a provare e riprovare quell'accordo, quel passaggio musicale, quell'acuto finale. Volevamo che il videoclip lasciasse trasparire la nostra sincerità, che sottolineasse il mood acustico e quindi l'anima più vera del brano.



Il videoclip del brano è il racconto visivo di questa unione e della nostra ritrovata armonia. Volevamo lasciare trasparire in ogni fotogramma l'emozione e l'umanità che ci lega. Contano le mani che si muovono sulla chitarra, gli sguardi complici, i sorrisi spontanei, le affinità che si respirano nel nostro stare insieme. È la testimonianza di due storie, due epoche diverse dei Matia Bazar che si sono ricongiunte per continuare a portare in giro la loro straordinaria eredità musicale con rinnovata passione e sincerità. Questo anniversario e il nuovo singolo sono solo l'inizio. Ci danno l'occasione per un tour nei teatri italiani, il Stasera che sera 50th, dove potremo raccontare dal vivo questa storia cinquantennale, portando al pubblico l'incanto delle nostre voci ogni volta che si incontrano.