Alfa in concerto a Milano al Forum di Assago, la possibile scaletta

Mercoledì 29 ottobre andrà in scena la data zero del nuovo tour del cantante genovese. Tutte le date sono già sold-out.
Il nuovo tour di Alfa è ai blocchi di partenza. Mercoledì 29 ottobre, il cantautore genovese è atteso al Forum d'Assago di Milano per la prima delle sue date, tutte sold-out.
Alfa in tour
Protagonista dell'estate da poco finita, Alfa è deciso a dominare la scena musicale italiana anche nei prossimi mesi. Queste le date del suo tour nei palazzetti:
- 29 ottobre - Unipol Forum di Milano
- 8 novembre - Modigliani Forum di Livorno
- 19 novembre - Prealpi SanBiagio Arena di Conegliano (TV)
- 20 novembre - Palageorge di Montichiari (BS),
- 22 novembre - Stadium Genova
- 29 novembre - Palazzo dello Sport di Roma
La possibile scaletta
La scaletta del concerto di Alfa al Forum d'Assago di Milano non è stata ufficializzata. Questa la scaletta portata in scena la scorsa estate:
Come il sole
Testa tra le nuvole, pt. 2
Wanderlust
Tante mila volte
Testa tra le nuvole, pt. 1
Nei tuoi occhi cosa c’è
Sul più bello
Le cose in comune
Bellissimissima <3
Sofia
Frida
Anna
Vai!
SNAP
Vabbè ciao
A me mi piace
Il filo rosso
5 minuti
Ci sarò
Sogna ragazzo sogna
Cin Cin