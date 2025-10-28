Offerte Sky
Alfa in concerto a Milano al Forum di Assago, la possibile scaletta

Musica
Mercoledì 29 ottobre andrà in scena la data zero del nuovo tour del cantante genovese. Tutte le date sono già sold-out.

Il nuovo tour di Alfa è ai blocchi di partenza. Mercoledì 29 ottobre, il cantautore genovese è atteso al Forum d'Assago di Milano per la prima delle sue date, tutte sold-out.

Alfa in tour

Protagonista dell'estate da poco finita, Alfa è deciso a dominare la scena musicale italiana anche nei prossimi mesi. Queste le date del suo tour nei palazzetti:

  • 29 ottobre - Unipol Forum di Milano
  • 8 novembre - Modigliani Forum di Livorno
  • 19 novembre - Prealpi SanBiagio Arena di Conegliano (TV)
  • 20 novembre - Palageorge di Montichiari (BS), 
  • 22 novembre - Stadium Genova
  • 29 novembre - Palazzo dello Sport di Roma
Dopo una pausa lunga alcuni mesi, Alfa sarà nuovamente atteso all'Unipol Forum di Assago (il 20 aprile), allo Stadium Genova (il 16 e 17 ottbre) e - ancora - ad Assago il 24 ottobre 2026.

La possibile scaletta

La scaletta del concerto di Alfa al Forum d'Assago di Milano non è stata ufficializzata. Questa la scaletta portata in scena la scorsa estate:

Come il sole 

Testa tra le nuvole, pt. 2

Wanderlust 

Tante mila volte 

Testa tra le nuvole, pt. 1 

Nei tuoi occhi cosa c’è 

Sul più bello 

Le cose in comune 

Bellissimissima <3 

Sofia 

Frida 

Anna 

Vai! 

SNAP 

Vabbè ciao 

A me mi piace 

Il filo rosso 

5 minuti 

Ci sarò 

Sogna ragazzo sogna 

Cin Cin 

