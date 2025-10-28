Alfa in concerto a Milano al Forum di Assago, la possibile scaletta

Mercoledì 29 ottobre andrà in scena la data zero del nuovo tour del cantante genovese. Tutte le date sono già sold-out.

Il nuovo tour di Alfa è ai blocchi di partenza. Mercoledì 29 ottobre, il cantautore genovese è atteso al Forum d'Assago di Milano per la prima delle sue date, tutte sold-out.

Alfa in tour

Protagonista dell'estate da poco finita, Alfa è deciso a dominare la scena musicale italiana anche nei prossimi mesi. Queste le date del suo tour nei palazzetti:

29 ottobre - Unipol Forum di Milano

8 novembre - Modigliani Forum di Livorno

19 novembre - Prealpi SanBiagio Arena di Conegliano (TV)

20 novembre - Palageorge di Montichiari (BS),

22 novembre - Stadium Genova

29 novembre - Palazzo dello Sport di Roma

Dopo una pausa lunga alcuni mesi, Alfa sarà nuovamente atteso all'Unipol Forum di Assago (il 20 aprile), allo Stadium Genova (il 16 e 17 ottbre) e - ancora - ad Assago il 24 ottobre 2026.