Prima il successo con il brano I Believe, poi la consacrazione con Be Mine, in tutta Europa: non solo un produttore, ma un musicista e un cantante, guidato dal fuoco sacro di una passione e un sogno diventati con tanta determinazione e talento un lavoro. Ma non senza difficoltà. Abbiamo incontrato Kamrad, che quest’estate ha superato Lady Gaga, Miley Cyrus e Sabrina Carpenter. E che ci ha svelato quali sono le collaborazioni che sogna di poter fare un giorno. L’intervista