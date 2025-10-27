Kamrad, il successo di "Be Mine" e le collaborazioni dei sogni: "Ed Sheeran e Dua Lipa"
Prima il successo con il brano I Believe, poi la consacrazione con Be Mine, in tutta Europa: non solo un produttore, ma un musicista e un cantante, guidato dal fuoco sacro di una passione e un sogno diventati con tanta determinazione e talento un lavoro. Ma non senza difficoltà. Abbiamo incontrato Kamrad, che quest’estate ha superato Lady Gaga, Miley Cyrus e Sabrina Carpenter. E che ci ha svelato quali sono le collaborazioni che sogna di poter fare un giorno. L’intervista
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider