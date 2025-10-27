Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Kamrad, il successo di "Be Mine" e le collaborazioni dei sogni: "Ed Sheeran e Dua Lipa"

Valentina Clemente

Prima il successo con il brano I Believe, poi la consacrazione con Be Mine, in tutta Europa: non solo un produttore, ma un musicista e un cantante, guidato dal fuoco sacro di una passione e un sogno diventati con tanta determinazione e talento un lavoro. Ma non senza difficoltà. Abbiamo incontrato Kamrad, che quest’estate ha superato Lady Gaga, Miley Cyrus e Sabrina Carpenter. E che ci ha svelato quali sono le collaborazioni che sogna di poter fare un giorno. L’intervista

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ