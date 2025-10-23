Romeo e Giulietta 1949, tutto sul nuovo romanzo di Francesco Guccini

Come nelle sue canzoni, anche nel romanzo Romeo e Giulietta 1949 di Guccini la politica è parte integrante del racconto della vita. L’autore rievoca la passione civile e familiare del dopoguerra: “Ricordo l’atmosfera del Referendum tra monarchia e repubblica. Le zie dicevano a mia madre di non sporcare la scheda con il rossetto. Lei voleva dare un voto di classe: sapeva che i signori avrebbero votato monarchia, e per questo votò Repubblica”.

La stessa lucidità si ritrova nel modo con cui guarda l’Italia di oggi. “Sono un po’ preoccupato e spaventato, ma continuo a sperare che le cose migliorino. Anni fa Giorgia Meloni, quando era nella giovanile del suo partito, mi fece invitare a una loro festa. Io declinai cortesemente. Da allora non mi hanno più cercato”.

E con la consueta ironia aggiunge: “Mi hanno detto che sui social c’è chi dice cose terribili di me, e questo mi affascina. Uno addirittura mi ha scritto una lettera per dirmi: ‘Guccini, va all’inferno vecchio rimbambito! Per fortuna che c’è Vasco Rossi!’. Ha comprato il francobollo solo per mandarmi all’inferno”.