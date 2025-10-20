Lady Gaga in concerto a Milano, la possibile scaletta

Mother Monster è arrivata a Milano. Domenica 19 ottobre Lady Gaga si è esibita all’ Unipol Forum di Assag o per il primo appuntamento italiano della tournée mondiale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Nuovo appuntamento italiano per Lady Gaga , recentemente coinvolta anche nelle riprese milanesi del film Il Diavolo veste Prada 2. Lunedì 20 ottobre la cantautrice statunitense tornerà sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato su Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00 . Previste circa tre ore di musica e spettacolo. Al momento Lady Gaga non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta. Questi i brani eseguiti alla prima data di domenica 19 ottobre:

A marzo Lady Gaga ha pubblicato il suo nuovo album Mayhem, arrivato al primo posto della classifica settimanale Billboard 200 dei dischi più venduti negli Stati Uniti d’America. All’interno anche i singoli Disease, Abracadabra e Die With a Smile in collaborazione con Bruno Mars. L’artista ha parlato del tour, lanciato a supporto del disco, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Non avevo in programma di andare in tour quest'anno dopo i miei concerti a Singapore, ma l'incredibile risposta al nuovo album mi ha ispirata a continuare. È successo tutto in tempi rapidissimi”.

Lady Gaga ha aggiunto: “Questa volta abbiamo scelto le arene per darmi l'opportunità di controllare i dettagli dello spettacolo in un modo che semplicemente non è possibile negli stadi”. Inoltre, la voce di Poker Face (FOTO) ha spiegato: “Questo spettacolo è progettato per essere il tipo di esperienza teatrale ed elettrizzante che dà vita a Mayhem esattamente come l’ho immaginato”.