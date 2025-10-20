Lady Gaga in concerto a Milano, la possibile scaletta

Dopo il grande successo della prima data, lunedì 20 settembre la cantautrice statunitense tornerà sul palco dell’Unipol Forum di Assago per il secondo e ultimo appuntamento italiano dell'acclamata tournée mondiale
Mother Monster è arrivata a Milano. Domenica 19 ottobre Lady Gaga si è esibita all’Unipol Forum di Assago per il primo appuntamento italiano della tournée mondiale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
lady gaga all’unipol forum di assago, la possibile scaletta di lunedì 20 ottobre
Nuovo appuntamento italiano per Lady Gaga, recentemente coinvolta anche nelle riprese milanesi del film Il Diavolo veste Prada 2. Lunedì 20 ottobre la cantautrice statunitense tornerà sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00. Previste circa tre ore di musica e spettacolo. Al momento Lady Gaga non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta. Questi i brani eseguiti alla prima data di domenica 19 ottobre:
- Bloody Mary
- Abracadabra
- Judas
- Aura
- Scheiße
- Garden Of Eden
- Poker Face
- Perfect Celebrity
- Disease
- Paparazzi
- LoveGame
- Alejandro
- The Beast
- Killah
- Zombieboy
- Love Drug
- Applause
- Just Dance
- Shadow Of A Man
- Kill For Love
- Summerboy
- Born This Way
- Million Reasons
- Shallow
- Die With A Smile
- Speechless
- The Edge of Glory
- Vanish Into You
- Bad Romance
- How Bad Do U Want Me
- Dance In The Dark (Bows song)
Approfondimento
Lady Gaga in concerto a Milano, "The Mayhem Ball" è un'opera pop
A marzo Lady Gaga ha pubblicato il suo nuovo album Mayhem, arrivato al primo posto della classifica settimanale Billboard 200 dei dischi più venduti negli Stati Uniti d’America. All’interno anche i singoli Disease, Abracadabra e Die With a Smile in collaborazione con Bruno Mars. L’artista ha parlato del tour, lanciato a supporto del disco, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Non avevo in programma di andare in tour quest'anno dopo i miei concerti a Singapore, ma l'incredibile risposta al nuovo album mi ha ispirata a continuare. È successo tutto in tempi rapidissimi”.
Lady Gaga ha aggiunto: “Questa volta abbiamo scelto le arene per darmi l'opportunità di controllare i dettagli dello spettacolo in un modo che semplicemente non è possibile negli stadi”. Inoltre, la voce di Poker Face (FOTO) ha spiegato: “Questo spettacolo è progettato per essere il tipo di esperienza teatrale ed elettrizzante che dà vita a Mayhem esattamente come l’ho immaginato”.
Approfondimento
Lady Gaga in concerto a Milano il 19 e il 20 ottobre, cosa sapere
Dopo gli appuntamenti italiani, Lady Gaga partirà alla volta di Barcellona. Successivamente, la voce di Paparazzi porterà la sua musica nelle città di Berlino, Amsterdam, Anversa, Lione e infine Parigi per gli ultimi quattro show in programma il 17, il 18, il 20 e il 22 novembre all’Accor Arena.
Nel corso degli anni Lady Gaga ha collezionato numerosi riconoscimenti, ricordiamo quattordici vittorie ai Grammy Awards e la statuetta per la Miglior canzone originale per Shallow alla 91esima edizione degli Academy Awards.
©Getty
MTV VMA's 2025, le pagelle ai look delle star sul red carpet. FOTO
Grande musica, esibizioni memorabili ma soprattutto stile da favola. La notte dei premi di MTV è stata caratterizzata da momenti di moda importanti, grazie al contributo di alcuni degli artisti più originali dello showbiz globale. Molti i look seducenti, come da tradizione, con gli stylist che si sono dati da fare per cercare negli archivi dei brand creazioni vintage dal fascino ancora intatto. Non sono mancati outfit sorprendenti e omaggi alle icone dello spettacolo A cura di Vittoria Romagnuolo