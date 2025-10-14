Lady Gaga in concerto a Milano il 19 e il 20 ottobre, cosa sapere

È una delle canzoni più attese e dovrebbe essere la numero 10 in scaletta: è il numero che nel calcio hanno i fuoriclasse. È un brano molto amato perché racconta una Lady Gaga intima, quella che si confronta con i suoi demoni interiori. Così ha commentato il senso di Disease: “Penso molto al rapporto che ho con i miei demoni interiori. Non è mai stato facile affrontare il modo in cui mi lascio sedurre dal caos e dall'agitazione. Mi da un senso di claustrofobia. Disease affronta questa paura e di conseguenza me stessa e la mia oscurità interiore. Così mi rendo conto che a volte non posso vincere o sfuggire alle parti di me che mi spaventano. Posso provare a scappare da loro, ma sono ancora parte di me e posso correre e correre, ma alla fine incontrerò di nuovo quella parte di me, anche se solo per un instante”