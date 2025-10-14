Lady Gaga in concerto a Milano il 19 e il 20 ottobre, cosa sapere

Introduzione
Ormai manca poco. Lady Gaga, vincitrice di un Oscar® e di 13 GRAMMY® Awards torna in Italia con il suo nuovo tour, il Mayhem Ball Tour 2025, che approderà a Milano i prossimi 19 e 20 ottobre all’Unipol Forum di Assago. Si tratta di uno degli show più attesi dell’anno, che segna il ritorno live della popstar americana dopo una lunga assenza dai palcoscenici italiani.
Quello che devi sapere
Moda, musica e teatro
Prodotto da Live Nation Italia, lo show unisce musica, moda e performance teatrale, rivelandosi la quintessenza di quello che è universalmente riconosciuto come lo Stile Gaga. Il tour ha come elemento centrale il nuovo album Mayhem ma non mancheranno i grandi successi che l’hanno resa un’icona mondiale.
Quattro atti, un finale e due encore
Lo show è suddiviso in quattro atti cui si aggiungano un finale e gli immancabili encore. Ecco come si apre ogni capitolo del The Mayhem Ball. Il brano che apre la festa (nonché il primo atto) è Bloody Mary. Il secondo si inagura con Perfect Celebrity, il terzo con Killah e il quarto con Shadow of a Man. Il finale non poteva che essere Bad Romance. I bis saranno How Bad Do U Want Me e A-Yo
Informazioni pratiche
L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 18.30 mentre l'apparizione sul palco di Lady Gaga sarà alle ore 20. La durata del concerto è stiamata in circa due ore e mezza. Per chi raggiunge la venue con i mezzi c'è la linea verde della metropolitana (fermata Assago Forum); per chi sceglie la macchina (potrà usufruire dei diversi posteggi a pagamento che sono adiacenti al Forum) l'uscita della tangenziale è Assago – Milanofiori (Tangenziale Ovest A50)
Un'artista camaleontica
La sua eccentricità fa tendenza da anni. Per chi non lo sapesse il nome d'arte si origina dal brano Radio Ga ga dei Queen. I suoi atteggiamenti provocatori, i suoi look spesso estremi e la qualità delle sue esibizioni dal vivo la hanno portata a essere una delle migliori interpreti Pop (compirà 40 anni il prossimo 28 marzo) di questo secolo. E i due concerti milanesi saranno un altro tassello di questa unicità
Disease sarà annunciata da una lunga intro
È una delle canzoni più attese e dovrebbe essere la numero 10 in scaletta: è il numero che nel calcio hanno i fuoriclasse. È un brano molto amato perché racconta una Lady Gaga intima, quella che si confronta con i suoi demoni interiori. Così ha commentato il senso di Disease: “Penso molto al rapporto che ho con i miei demoni interiori. Non è mai stato facile affrontare il modo in cui mi lascio sedurre dal caos e dall'agitazione. Mi da un senso di claustrofobia. Disease affronta questa paura e di conseguenza me stessa e la mia oscurità interiore. Così mi rendo conto che a volte non posso vincere o sfuggire alle parti di me che mi spaventano. Posso provare a scappare da loro, ma sono ancora parte di me e posso correre e correre, ma alla fine incontrerò di nuovo quella parte di me, anche se solo per un instante”
I nomi dei quattro atti dello show
Dopo The Art of Personal Chaos che è il titolo dell'opera, si parte con l'atto primo ribattezzato Of Velvet And Vice (qui ascolteremo l'amatissima Poker Face); poi c'è And She Fell Into A Gothic Dream (contiene due pezzi epici quali Paparazzi e Alejandro); si prosegue con The Beautiful Nightmare That Knows Her Name e il finale è affidato a Every Chessboard Has Two Queens che è anche il blocco più corposo
Possibili sorprese per i Little Monsters
I Little Monsters ovvero i fan di Lady Gaga sanno che la loro Pop Icon sa regalare delle sorprese. In alcune date del tour nell'atto IV del concerto, dopo Die with a Smile (la quart'ultima) e prima della conclusione con Vanish Into You (in mezzo ci sono Joanne e You and I), Lady Gaga ha inserito delle canzoni a sorpresa, in questo caso eseguite o in versione piano e voce oppure accompagnata dalla band
Lady Gaga e la sua amicizia con Giorgio Armani
Lady Germanotta era molto amica di Giorgio Armani, che ha disegnato numerosi suoi vestiti, tra i quali alcuni per il Born This Way Ball e quindi è possibile che gli dedichi un omaggio. Stretta anche la sua amicizia con Donatella Versace con la quale ha collaborato al Born This Way Ball e all'ArtRave: The Artpop Ball e alla quale ha anche dedicato il brano Donatella, contenuto in Artpop. Giorgio Armani aveva detto che collaborare con Lady Gaga è "ogni volta un'esperienza nuova" e che "gli piace la sua capacità di usare la moda come elemento scenico per costruire il suo personaggio"