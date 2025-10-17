Lady Gaga in concerto a Milano, la possibile scaletta

Domenica 19 e lunedì 20 ottobre la cantautrice statunitense porterà il suo incredibile spettacolo sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Concerti sold out

Mother Monster è in arrivo a Milano. Lady Gaga sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago per le uniche due date italiane dell’acclamata tournée mondiale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

lady gaga all’unipol forum di assago, la possibile scaletta Doppio appuntamento italiano per Lady Gaga, recentemente coinvolta anche nelle riprese milanesi del film Il Diavolo veste Prada 2. Domenica 19 e lunedì 20 ottobre la cantautrice statunitense porterà il suo incredibile spettacolo sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00. Previste quasi tre ore di grande show. Al momento Lady Gaga non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto alla Avicii Arena di Stoccolma il 13 ottobre: Act I - Of View And Vice Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Aura

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face Act II - And She Fell Into A Gothic Dream Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

LoveGame

Alejandro

The Beast Act III - The Beautiful Nightmare That Knows Her Name Killah

Zombieboy

The Dead Dance

LoveDrug

Applause

Just Dance Act IV - Every Chessboard Has Two Queens Shadow of a Man

Kill for Love

Summerboy

Born This Way

Million Reasons

Shallow

Die With a Smile

Joanne

You and I

Vanish Into You Finale - Eternal Aria Of The Monster Heart Bad Romance Encore How Bad Do U Want Me

A-Yo Approfondimento Lady Gaga in concerto a Milano il 19 e il 20 ottobre, cosa sapere

A marzo Lady Gaga ha pubblicato il suo nuovo album Mayhem, arrivato al primo della classifica settimanale Billboard 200 dei dischi più venduti negli Stati Uniti d’America. All’interno anche i singoli Disease, Abracadabra e Die With a Smile in collaborazione con Bruno Mars. L’artista ha parlato del tour, lanciato a supporto del disco, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Non avevo in programma di andare in tour quest'anno dopo i miei concerti a Singapore, ma l'incredibile risposta al nuovo album mi ha ispirata a continuare. È successo tutto in tempi rapidissimi”. Approfondimento Il Diavolo veste Prada 2, Lady Gaga arriva a Milano per le riprese