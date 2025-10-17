Esplora tutte le offerte Sky
Lady Gaga in concerto a Milano, la possibile scaletta

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Domenica 19 e lunedì 20 ottobre la cantautrice statunitense porterà il suo incredibile spettacolo sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Concerti sold out

Mother Monster è in arrivo a Milano. Lady Gaga sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago per le uniche due date italiane dell’acclamata tournée mondiale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

lady gaga all’unipol forum di assago, la possibile scaletta

Doppio appuntamento italiano per Lady Gaga, recentemente coinvolta anche nelle riprese milanesi del film Il Diavolo veste Prada 2. Domenica 19 e lunedì 20 ottobre la cantautrice statunitense porterà il suo incredibile spettacolo sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00. Previste quasi tre ore di grande show. Al momento Lady Gaga non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto alla Avicii Arena di Stoccolma il 13 ottobre:

 

Act I - Of View And Vice

  • Bloody Mary
  • Abracadabra
  • Judas
  • Aura
  • Scheiße
  • Garden of Eden
  • Poker Face

 

Act II - And She Fell Into A Gothic Dream

  • Perfect Celebrity
  • Disease
  • Paparazzi
  • LoveGame
  • Alejandro
  • The Beast

 

Act III - The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

  • Killah
  • Zombieboy
  • The Dead Dance
  • LoveDrug
  • Applause
  • Just Dance

 

Act IV - Every Chessboard Has Two Queens

  • Shadow of a Man
  • Kill for Love
  • Summerboy
  • Born This Way
  • Million Reasons
  • Shallow
  • Die With a Smile
  • Joanne
  • You and I
  • Vanish Into You

 

Finale - Eternal Aria Of The Monster Heart

  • Bad Romance

 

Encore

  • How Bad Do U Want Me
  • A-Yo

Lady Gaga in concerto a Milano il 19 e il 20 ottobre, cosa sapere

A marzo Lady Gaga ha pubblicato il suo nuovo album Mayhem, arrivato al primo della classifica settimanale Billboard 200 dei dischi più venduti negli Stati Uniti d’America. All’interno anche i singoli Disease, Abracadabra e Die With a Smile in collaborazione con Bruno Mars. L’artista ha parlato del tour, lanciato a supporto del disco, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Non avevo in programma di andare in tour quest'anno dopo i miei concerti a Singapore, ma l'incredibile risposta al nuovo album mi ha ispirata a continuare. È successo tutto in tempi rapidissimi”.

Il Diavolo veste Prada 2, Lady Gaga arriva a Milano per le riprese

Lady Gaga ha aggiunto: “Questa volta abbiamo scelto le arene per darmi l'opportunità di controllare i dettagli dello spettacolo in un modo che semplicemente non è possibile negli stadi”. Inoltre, la voce di Poker Face (FOTO) ha spiegato: “Questo spettacolo è progettato per essere il tipo di esperienza teatrale ed elettrizzante che dà vita a Mayhem esattamente come l’ho immaginato”.

