Paolo esce con album La Bella Confusione, prodotto da Charlie Charles

Il disco è come un film senza sceneggiatura, dove la confusione diventa verità. In uscita il 24 ottobre
Per giorni, Milano ha osservato il silenzio. Parole isolate sono apparse come frammenti, senza voce né autore. Poi, ieri, il volto. Una scritta: Paolo. E ora, finalmente, il quadro si compone. La Bella Confusione è il primo album di Paolo, prodotto da Charlie Charles. Un film senza sceneggiatura, dove la confusione diventa verità. In uscita il 24 ottobre, per Island Records / Universal Music Italia, il disco segna una nuova tappa nel percorso artistico del producer multiplatino. Un progetto che parla attraverso gli altri, ma che racconta lui. Dopo anni trascorsi a dare voce a una generazione, ora l’artista sceglie di lasciare che la musica e le immagini mostrino il suo mondo. Non un annuncio, ma un atto. Non una campagna, ma un racconto. Non un album da capire, ma un’esperienza da attraversare. E alla fine, quando tutto tace, restano i titoli di coda.
La Bella Confusione, la tracklist
Paura
Attacchi Di Panico
Superstite
Pericolo
Una Volta In Più
Autoritratto
Paolo
Ti Chiamerò Amore
Grazie
