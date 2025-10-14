Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Enrico Nigiotti, parte a gennaio 2026 il tour di Maledetti Innamorati

Musica

L'artista toscano promette un racconto intimo ed emozionante che porterà il pubblico a rivivere le tappe più significative della carriera

Dopo un’intensa estate di concerti nelle principali località italiane, Enrico Nigiotti annuncia il ritorno sui palchi con Maledetti Innamorati, il tour nei teatri organizzato da A1 Concerti che prenderà il via il 23 gennaio 2026. Un racconto intimo ed emozionante che porterà il pubblico a rivivere le tappe più significative della carriera di Enrico Nigiotti, immerso nella cornice unica del teatro. Racconta Nigiotti: “Ho dato questo titolo al tour come si da un titolo a una canzone: perché sentivo che doveva avere un messaggio ricorrente, un significato profondo. Questo messaggio me lo avete fatto capire voi, tappa dopo tappa, durante tutto il tour estivo. Alla fine è tutta una questione di amore. Io scrivo della mia vita, che è talmente semplice da assomigliare a quella di tutti. L’amore per la libertà, per la vita, per i paesaggi, per un tramonto. Guardandovi e ascoltandovi cantare durante i miei concerti ho capito che in fondo siamo tutti uguali: dei maledetti innamorati. E allora che entrino pure tutti gli innamorati della vita, questo palco è anche il loro”.

LE PRIME DATE DEL MALEDETTI INNAMORATI TOUR

23 gennaio – Teatro Condominio, GALLARATE (VA)
30 gennaio – Teatro Alfieri, ASTI
31 gennaio – Teatro Alessandrino, ALESSANDRIA
1 febbraio – Teatro Fraschini, PAVIA
5 febbraio – Teatro Alle Vigne, LODI

FOTOGALLERY

1/27
Musica

"Singolarmente", i 28 singoli usciti e da non perdere

Settembre ti Perdonerò anche Se di Nuvola è il brano più rappresentativo di settembre. Una menzione speciale per Gallicchio, Clementia, Massaroni Pianoforti, Luminenoctis, Chiara Pastò, Fase, Alice Robber, Anoraa e Nava. Tolta l'artista sul podio, tutti gli altri brani, scelti tra circa 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

LOL: Chi ride è fuori, il cast e i protagonisti della sesta stagione

Spettacolo

Prime Video ha svelato i nomi dei protagonisti della 6° stagione dello show dei record. Carlo...

13 foto

Tiziano Ferro torna con “Sono un grande”: 11 brani e una bonus track

Musica

Un foglio scritto a mano e postato su Instagram anticipa il nuovo progetto musicale del cantante...

Ravenna Nightmare 2025: il ritorno del metalupo tra film e corti

Cinema

Dal 20 al 26 ottobre Ravenna si lascia attraversare dalla sua ombra più affascinante. La XXIII...

F1, la data di uscita in streaming del film con Brad Pitt

Cinema

Dopo aver incassato 629 milioni di dollari al botteghino globale, debutterà in streaming il 12...

Movie Nights: il cinema prende vita al Radisson Collection

Cinema

Dal 24 ottobre al 20 dicembre, il Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milan,...

Spettacolo: Per te