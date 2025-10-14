Enrico Nigiotti, parte a gennaio 2026 il tour di Maledetti Innamorati

Dopo un’intensa estate di concerti nelle principali località italiane, Enrico Nigiotti annuncia il ritorno sui palchi con Maledetti Innamorati, il tour nei teatri organizzato da A1 Concerti che prenderà il via il 23 gennaio 2026. Un racconto intimo ed emozionante che porterà il pubblico a rivivere le tappe più significative della carriera di Enrico Nigiotti, immerso nella cornice unica del teatro. Racconta Nigiotti: “Ho dato questo titolo al tour come si da un titolo a una canzone: perché sentivo che doveva avere un messaggio ricorrente, un significato profondo. Questo messaggio me lo avete fatto capire voi, tappa dopo tappa, durante tutto il tour estivo. Alla fine è tutta una questione di amore. Io scrivo della mia vita, che è talmente semplice da assomigliare a quella di tutti. L’amore per la libertà, per la vita, per i paesaggi, per un tramonto. Guardandovi e ascoltandovi cantare durante i miei concerti ho capito che in fondo siamo tutti uguali: dei maledetti innamorati. E allora che entrino pure tutti gli innamorati della vita, questo palco è anche il loro”.



LE PRIME DATE DEL MALEDETTI INNAMORATI TOUR

23 gennaio – Teatro Condominio, GALLARATE (VA)

30 gennaio – Teatro Alfieri, ASTI

31 gennaio – Teatro Alessandrino, ALESSANDRIA

1 febbraio – Teatro Fraschini, PAVIA

5 febbraio – Teatro Alle Vigne, LODI