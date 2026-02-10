Martedì 10 febbraio, su Rai 1, va in onda in prima tv Il marciatore la vera storia di Abdon Pamich. Al centro della trama, la storia (vera) del pluripremiato atleta italiano.

Chi è Abdon Pamich

Abdon Pamich è uno dei più grandi marciatori italiani di tutti i tempi, simbolo di determinazione sportiva e di una vita segnata dalla storia del Novecento.

Nato il 3 ottobre 1933 a Fiume, è cresciuto in un contesto complesso: nel 1947, ancora adolescente, è stato costretto a lasciare la sua città insieme al fratello durante l’esodo giuliano-dalmata, vivendo per un periodo in un campo profughi prima di trasferirsi a Genova, dove iniziò la sua carriera sportiva.

Specializzato nella marcia atletica, Pamich divenne presto uno dei protagonisti internazionali della disciplina. Partecipò a cinque edizioni dei Giochi Olimpici (dal 1956 al 1972), distinguendosi soprattutto nei 50 chilometri. La sua prima grande affermazione arrivò alle Olimpiadi di Roma del 1960, dove conquistò la medaglia di bronzo. Il momento più alto della carriera giunse quattro anni dopo, quando vinse la medaglia d’oro a Tokyo 1964, diventando uno dei simboli dell’atletica italiana nel mondo.

Nel corso degli anni stabilì anche importanti record e titoli: nel 1960 realizzò il record mondiale nei 50 km di marcia, mentre nel 1962 e nel 1966 fu campione europeo, confermando un dominio durato oltre un decennio. In carriera conquistò inoltre ben 40 titoli italiani e partecipò a centinaia di competizioni, diventando uno degli atleti più vincenti della specialità.

Nel 1972 fu scelto come portabandiera della delegazione italiana alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, ulteriore riconoscimento del suo prestigio sportivo. Dopo il ritiro, è stato inserito nella Hall of Fame dello sport italiano ed è rimasto attivo nella promozione della memoria storica dell’esodo istriano.

La sua vicenda personale, partita dalle difficoltà del dopoguerra e culminata nella gloria olimpica, è oggi considerata un esempio di resilienza: una vita in cui la marcia è diventata non solo disciplina atletica, ma metafora di costanza e determinazione.