Il Marciatore – la vera storia di Abdon Pamich, cosa racconta il film stasera in tv
Martedì 10 febbraio, su Rai 1, va in onda in prima tv Il marciatore la vera storia di Abdon Pamich. Al centro della trama, la storia (vera) del pluripremiato atleta italiano.
Chi è Abdon Pamich
Abdon Pamich è uno dei più grandi marciatori italiani di tutti i tempi, simbolo di determinazione sportiva e di una vita segnata dalla storia del Novecento.
Nato il 3 ottobre 1933 a Fiume, è cresciuto in un contesto complesso: nel 1947, ancora adolescente, è stato costretto a lasciare la sua città insieme al fratello durante l’esodo giuliano-dalmata, vivendo per un periodo in un campo profughi prima di trasferirsi a Genova, dove iniziò la sua carriera sportiva.
Specializzato nella marcia atletica, Pamich divenne presto uno dei protagonisti internazionali della disciplina. Partecipò a cinque edizioni dei Giochi Olimpici (dal 1956 al 1972), distinguendosi soprattutto nei 50 chilometri. La sua prima grande affermazione arrivò alle Olimpiadi di Roma del 1960, dove conquistò la medaglia di bronzo. Il momento più alto della carriera giunse quattro anni dopo, quando vinse la medaglia d’oro a Tokyo 1964, diventando uno dei simboli dell’atletica italiana nel mondo.
Nel corso degli anni stabilì anche importanti record e titoli: nel 1960 realizzò il record mondiale nei 50 km di marcia, mentre nel 1962 e nel 1966 fu campione europeo, confermando un dominio durato oltre un decennio. In carriera conquistò inoltre ben 40 titoli italiani e partecipò a centinaia di competizioni, diventando uno degli atleti più vincenti della specialità.
Nel 1972 fu scelto come portabandiera della delegazione italiana alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, ulteriore riconoscimento del suo prestigio sportivo. Dopo il ritiro, è stato inserito nella Hall of Fame dello sport italiano ed è rimasto attivo nella promozione della memoria storica dell’esodo istriano.
La sua vicenda personale, partita dalle difficoltà del dopoguerra e culminata nella gloria olimpica, è oggi considerata un esempio di resilienza: una vita in cui la marcia è diventata non solo disciplina atletica, ma metafora di costanza e determinazione.
Il marciatore - La vera storia di Abdon Pamich, cast e trama del film
Il marciatore - La vera storia di Abdon Pamich porta in scena la vita e la carriera di Abdon Pamich. Il film comincia con la fuga, racconta il suo arrivo in Italia come profugo (insieme al fratello maggiore Giovanni), la povertà e l'incontro con la marcia.
Nella Fiume del 1945, il 14enne Abdon e suo fratello, desideroso di diventare chirurgo, ricominciano a vivere. Tuttavia, presto, la loro terra viene invasa dai soldati jugoslavi: lo zio viene arrestato e il padre, costretto a lavorare per il governo, scappa a Milano. Due anni dopo, l'intera famiglia riesce a raggiungerlo. Gli istriani, tuttavia, sono considerati stranieri da bistrattare. E la loro vita non è semplice. La famiglia di Abdon si trasferisce più volte, lui lotta per andare a scuola, fino a innamorarsi - a Genova - di Maura e della marcia. Il resto è storia. D'Italia e delle Olimpiadi.