Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Dopo Assago, Marco Mengoni partirà alla volta di Pesaro per il doppio appuntamento in programma alla Vitrifrigo Arena. Previsti show anche a Bologna, Firenze, Eboli e Roma
Tutto pronto per i quattro appuntamenti di Marco Mengoni (FOTO) all’Unipol Forum di Assago. Domenica 12 ottobre il cantautore tornerà sul palco del palazzetto con il nuovo tour, ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
MARCO MENGONI ALL’UNIPOL FORUM, LA POSSIBILE SCALETTA
Domenica 12, lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17 ottobre Marco Mengoni sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti alla data zero della recente tournée negli stadi:
- Ti ho voluto bene veramente
- Guerriero
- Sai che
- La valle dei Re
- Black Hole Sun
- Non me ne accorgo
- Tutti hanno paura
- No stress
- Voglio
- Muhammad Ali
- Fuoco di paglia
- Cambia un uomo
- Luce
- Proteggiti da me
- In due minuti
- Un’altra storia
- Tonight
- Hola
- Due vite
- L’essenziale
- Mi fiderò
- La Casa Azul
- Onde
- Un fiore contro il diluvio
- Proibito
- Incenso
- Mandare tutto all’aria
- Pazza musica
- Ma stasera
- Pronto a correre
- Io ti aspetto
- Sto bene al mare
- Esseri umani
Dopo i quattro concerti ad Assago, Marco Mengoni partirà alla volta di Pesaro per il doppio appuntamento in programma alla Vitrifrigo Arena. Successivamente, l’artista proseguirà il tour esibendosi all’Unipol Arena di Bologna, al Nelson Mandela Forum di Firenze, al Palasele di Eboli e infine al Palazzo dello Sport di Roma. In seguito, la voce di Pronto a correre porterà la sua musica in giro per l’Europa: da Ginevra a Madrid passando per Zurigo e Parigi. Questo il calendario completo della leg italiana:
- 21 ottobre - Pesaro, Vitrifrigo
- 22 ottobre - Pesaro, Vitrifrigo
- 24 ottobre - Bologna, Unipol Arena
- 25 ottobre - Bologna, Unipol Arena
- 28 ottobre - Firenze, Nelson Mandela Forum
- 29 ottobre - Firenze, Nelson Mandela Forum
- 31 ottobre - Firenze, Nelson Mandela Forum
- 2 novembre - Eboli, Palasele
- 4 novembre - Eboli, Palasele
- 5 novembre - Eboli, Palasele
- 8 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 9 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 12 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 13 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
Nel 2023 Marco Mengoni ha pubblicato Materia (Prisma) chiudendo la trilogia inaugurata da Materia (Terra) e proseguita con Materia (Pelle). Tra i suoi album più acclamati troviamo Atlantico, distribuito nel 2018. Nel corso degli anni l’artista ha realizzato numerose collaborazioni: da Come neve con Giorgia a Piazza San Marco con Annalisa (FOTO) passando per Hola (I Say) con Tom Walker e Mi fiderò con Madame.
