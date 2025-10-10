Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

MARCO MENGONI ALL’UNIPOL FORUM, LA POSSIBILE SCALETTA

Domenica 12, lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17 ottobre Marco Mengoni sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti alla data zero della recente tournée negli stadi:

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Sai che

La valle dei Re

Black Hole Sun

Non me ne accorgo

Tutti hanno paura

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Fuoco di paglia

Cambia un uomo

Luce

Proteggiti da me

In due minuti

Un’altra storia

Tonight

Hola

Due vite

L’essenziale

Mi fiderò

La Casa Azul

Onde

Un fiore contro il diluvio

Proibito

Incenso

Mandare tutto all’aria

Pazza musica

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Sto bene al mare

Esseri umani