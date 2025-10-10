Niente di particolare, testo e significato della canzone di Fulminacci

Il brano racconta di una relazione nella quale i protagonisti avanzano a velocità differente. Il 9 aprile 2026 parte da Roma il tour, il primo del cantautore nei Palazzetti
Fulminacci sceglie Niente di particolare per raccontare una relazione vissuta con intensità diversa da chi la abita: da un lato l’entusiasmo e la profondità di chi ci crede davvero, dall’altro la leggerezza disincantata di chi la vive come una parentesi. Una ballad che racconta l’ordinario come fosse straordinario, restituendo la forza poetica delle piccole cose. Il brano, prodotto da Golden Years, nasce da una riflessione semplice e universale: a volte la vita si presenta senza effetti speciali, senza colpi di scena, con la stessa naturalezza di un gesto quotidiano, semplice e familiare. Questo il commento di Filippo Uttinacci alias Fulminacci: "Se una grande ricetta può iniziare con un filo d’olio in una padella, la nascita di una storia importante può essere facilmente scambiata per una roba da niente. E se ci penso alla fine ogni cosa è una cosa qualunque. Il pezzo suona classico perché certe canzoni ti obbligano a guardarle per come sono, senza chissà quale trucco, senza chissà quale ricerca. Niente di particolare".
NIENTE DI PARTICOLARE: IL TESTO
Passerà
L’ha detto anche il dottore
Poi si sa
È tutto in girotondo
Qualunque cosa sia
Non casca il mondo
Ma che sarà di noi
Di me, di lei
Di chi non dorme mai
Dei nostri 26
Ma che ne so
Dove vado e quando torno
Se ritorno
Se c’è il mare dopo lo strapiombo
Se la vita dura solo un giorno
O poco più
Sara non disperarti mai perché
Tra noi
Non c’è
Niente di particolare
Niente di che
Olio su un pezzo di pane
Il resto è solo chiacchiere
Tutto qua
Finale di stagione
TruceKlan
A casa non ci torno
E scorre con un dito il mappamondo
Ma che sarà di noi (di noi)
Di me (di me) Di lei
Di chi non sogna mai
Dei joystick della play
Ma che ne so
Dove vado e quando torno
Se ritorno
Se c’è il mare dopo lo strapiombo
Se il futuro prova a fare il furbo
O pure no
Sara non disperarti mai perché
Tra noi
Non c’è
Niente di particolare
Niente di che
Olio su un pezzo di pane
Il resto è solo chiacchiere
La la la la la
La la la la la
Sara stasera cosa fai
Lo sai
Tra noi
Non c’è
Niente di particolare
Niente di che
Olio su un pezzo di pane
Il resto è solo chiacchiere
PALAZZACCI TOUR: LE DATE
ll nuovo brano arriva dopo i singoli Sottocosto e Casomai e accompagna il recente annuncio del Palazzacci Tour 2026, il primo tour di questo cantautore nei palasport, che partirà dal Palazzo dello Sport di Roma il 9 aprile del prossimo anno. Un nuovo importante capitolo, un’altra grande avventura per Fulminacci. Qui il calendario di tutte le date, prodotte e organizzate da Magellano Concerti, che saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi:
9 aprile 2026 – ROMA, Palazzo dello Sport
11 aprile 2026 – NAPOLI, Palapartenope
15 aprile 2026 – MILANO, Unipol Forum
18 aprile 2026 – FIRENZE, Nelson Mandela Forum
