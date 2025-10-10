Niente di particolare, testo e significato della canzone di Fulminacci

Il brano racconta di una relazione nella quale i protagonisti avanzano a velocità differente. Il 9 aprile 2026 parte da Roma il tour, il primo del cantautore nei Palazzetti

Fulminacci sceglie Niente di particolare per raccontare una relazione vissuta con intensità diversa da chi la abita: da un lato l’entusiasmo e la profondità di chi ci crede davvero, dall’altro la leggerezza disincantata di chi la vive come una parentesi. Una ballad che racconta l’ordinario come fosse straordinario, restituendo la forza poetica delle piccole cose. Il brano, prodotto da Golden Years, nasce da una riflessione semplice e universale: a volte la vita si presenta senza effetti speciali, senza colpi di scena, con la stessa naturalezza di un gesto quotidiano, semplice e familiare. Questo il commento di Filippo Uttinacci alias Fulminacci: "Se una grande ricetta può iniziare con un filo d’olio in una padella, la nascita di una storia importante può essere facilmente scambiata per una roba da niente. E se ci penso alla fine ogni cosa è una cosa qualunque. Il pezzo suona classico perché certe canzoni ti obbligano a guardarle per come sono, senza chissà quale trucco, senza chissà quale ricerca. Niente di particolare".

NIENTE DI PARTICOLARE: IL TESTO Passerà

L’ha detto anche il dottore

Poi si sa

È tutto in girotondo

Qualunque cosa sia

Non casca il mondo

Ma che sarà di noi

Di me, di lei

Di chi non dorme mai

Dei nostri 26 Ma che ne so

Dove vado e quando torno

Se ritorno

Se c’è il mare dopo lo strapiombo

Se la vita dura solo un giorno

O poco più

Sara non disperarti mai perché

Tra noi

Non c’è

Niente di particolare

Niente di che

Olio su un pezzo di pane

Il resto è solo chiacchiere Tutto qua

Finale di stagione

TruceKlan

A casa non ci torno

E scorre con un dito il mappamondo

Ma che sarà di noi (di noi)

Di me (di me) Di lei

Di chi non sogna mai

Dei joystick della play Ma che ne so

Dove vado e quando torno

Se ritorno

Se c’è il mare dopo lo strapiombo

Se il futuro prova a fare il furbo

O pure no

Sara non disperarti mai perché

Tra noi

Non c’è

Niente di particolare

Niente di che

Olio su un pezzo di pane

Il resto è solo chiacchiere La la la la la

La la la la la Sara stasera cosa fai

Lo sai

Tra noi

Non c’è

Niente di particolare

Niente di che

Olio su un pezzo di pane

