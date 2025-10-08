VDV presenta il singolo Amore Clandestino: il video

Ciao a tutti, sono Veronica Del Vecchio, in arte VDV. sono nata e cresciuta a Zibido San Giacomo e vivo a Cernusco sul Naviglio. La mia musica è un viaggio alla riscoperta dell’autenticità, che troppo spesso si perde nella superficialità del mondo contemporaneo. Voglio condividere con voi un’altra pagina di questo diario: il mio nuovo singolo Amore Clandestino.



Questo brano, il mio quarto con AltaVibe Music, è un’esplorazione di un sentimento che la società spesso cerca di soffocare. Molti credono che un amore proibito sia destinato a perdersi, che la pressione esterna lo condanni a fallire. Ho voluto sfidare questa idea con la mia canzone, che non si limita a raccontare la lotta, ma celebra la bellezza che ne scaturisce. Ho esplorato la profondità di un amore che si trova a combattere contro le aspettative della società, un amore che, pur costretto a vivere nell’ombra, riesce a brillare con una luce propria. C’è un filo invisibile e potentissimo che lega ogni parola: un filo fatto di nostalgia, di lotta e di una disarmante ricerca di libertà. Come dico nel testo, è la storia di cuori che si trovano “tra due fuochi”, in bilico tra il desiderio di farsi vedere e il bisogno di restare nascosti. Ma, nonostante l'ansia e la difficoltà, c’è un linguaggio silenzioso che si manifesta “dagli occhi”, un legame che nessuno può spezzare.



La canzone vi invita a riflettere sulla complessità dell’amore e sulla sua capacità di riempire la vita, anche nelle situazioni più difficili. La storia culmina con un momento di rinascita, dove la speranza vince sul dolore, dimostrando che anche dopo la tempesta, si può trovare il sole e una nuova forma di libertà. È una riflessione profonda sulla differenza tra l'amore e la guerra, un concetto che mi sta molto a cuore.



Ho voluto che il videoclip di Amore Clandestino fosse un’opera visiva che potesse raccontare la storia di questo amore al confine tra libertà e introspezione. È un’esperienza che unisce dinamismo e intimità, trascinando lo spettatore direttamente nel mio mondo interiore. Le riprese dinamiche e i primi piani intensi sono stati pensati per catturare la dualità dell'animo umano, mostrando contemporaneamente gioia e ansia, forza e vulnerabilità. Attraverso un sapiente gioco di luci e ombre, abbiamo voluto rappresentare la storia di un cuore che si sente diviso tra opposti, in perenne bilico. Gli occhi diventano il punto focale del video, un ponte emotivo che mi connette direttamente a chi guarda. Sono lo specchio di un'anima che vuole farsi vedere ma ha bisogno di rimanere nascosta. Alla fine, l'amore clandestino, visto come qualcosa di "diverso", ha un fascino tutto suo. Ma diciamocelo, non sarebbe fantastico se smettessimo di chiamarlo così? Mi auguro che un giorno, l'amore sia semplicemente amore, senza bisogno di etichette. Intanto, alziamo il volume e godiamoci la clandestinità!